Qué es la depresión por Covid-19 y cómo enfrentarla

Han pasado más de dos años desde que la pandemia del Covid-19 comenzó a expandirse por el mundo. Y a pesar de que las autoridades sanitarias han logrado reducir la cantidad de contagios en distintos países, todavía quedan secuelas en algunas de las personas que se han recuperado del virus.

En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud advirtió a las autoridades sanitarias que solo durante 2020 se reportó un alza de 25% en síntomas de depresión y ansiedad, mientras que el medio académico Jama Network publicó un estudio en el que aseguraron que más del 50% de los adultos de Estados Unidos presentaron indicios de una depresión severa, los cuales empezaron posteriormente a sufrir un contagio.

Aquel fenómeno ha sido denominado por diversos especialistas como “depresión post-covid”, mientras que según datos reunidos por The New York Times desde The BMJ, puede aparecer en los pacientes hasta un año después de su recuperación.

En qué consiste la depresión por Covid-19

En conversación con el citado medio, el epidemiólogo clínico de la Universidad de Washington, Ziyad Al-Aly, explicó que factores como el aislamiento por cuarentena, los cambios en la rutina y las muertes asociadas al virus, han influido en la salud mental de la población mundial.

En Chile, el escenario no es muy distinto a nivel general. Según cifras recopiladas por la Comisión de Salud del Senado de un sondeo realizado en conjunto por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica a mediados de 2021, un 47% de la población consultada presentó síntomas de depresión, mientras que un 50% aseguró haber notado un declive en su estado de ánimo.

Pero Al-Aly es enfático en aclarar que la recuperación del Covid-19 puede generar consecuencias directas en la salud mental de algunos pacientes previamente diagnosticados, aunque no así en todos.

En sus palabras, “el coronavirus tiene algo que sí afecta al cerebro (...) algunas personas se deprimen, mientras que otras pueden sufrir accidentes cerebrovasculares, ansiedad, problemas de memoria y trastornos en su capacidad sensorial”.

Entre los factores que podrían afectar en este fenómeno, según datos reunidos por el medio estadounidense desde National Library of Medicine, se encuentra la posibilidad de que el virus afecte a las bacterias y microbios que tienen un rol fundamental en la producción de elementos como la dopamina y la serotonina, los cuales se encargan de regular los estados de ánimo.

Foto: Reuters.

A ello se le suma que la psicóloga de rehabilitación del Hospital Johns Hopkins, Megan Hosey, aseguró a The New York Times que los pacientes que pasan más tiempo en la unidad de cuidados de un recinto médico, también presentan más posibilidades de enfrentar síntomas depresivos, lo cual también podría intensificarse en quienes tienen diagnósticos previos de cáncer, asma y cardiopatías, además de en quienes enfrentan aislamiento social, alteraciones de sueño o cambios conductuales profundos en cuanto al consumo de alcohol o medicamentos.

“Sabemos que la existencia de otros factores estresantes puede augurar síntomas de depresión en el futuro”, declaró la especialista, para luego agregar que los malestares físicos influyen en la percepción durante la etapa más intensa del contagio, por lo que no necesariamente generan consecuencias en la salud mental tras la recuperación.

Algunos síntomas de la depresión por Covid-19

En este sentido, detalló que si síntomas como irritabilidad, cambios de apetito, dificultades en la concentración o sentimientos de culpa, entre otros, continúan de dos a seis semanas, es probable que se trate de signos de un cuadro depresivo.

Frente a aquel escenario, la experta destacó la importancia de acudir a un profesional de la salud para evaluar cada caso y ver los motivos detrás del malestar de cada paciente.

Asimismo, Al-Aly enfatizó al citado medio que “no todos tienen que consultar con un psiquiatra para que evalúe si sufren de depresión”, por lo que un médico de cabecera también puede ayudar a enfrentar la situación, además de buscar apoyo psicológico con un terapeuta.

“Lo más importante es buscar ayuda lo más pronto posible”, sentenció el especialista.

Si tienes dudas sobre salud mental y prevención del suicidio, puedes llamar a Salud Responde marcando el número 6003607777, mientras que puedes encontrar más información haciendo click en este enlace.