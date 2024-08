Son muchas las palabras que se han creado en Internet para entender sus tendencias y fenómenos. Quizás las más conocidas son spam (mensajes y correos electrónicos no deseados), bot (algunos usuarios falsos creados para publicar contenido repetitivo) y phishing (engañar a usuarios para que revelen información personal).

Ahora, con el vertiginoso desarrollo de la Inteligencia Artificial, ha llegado la primera palabra derivada de esta tecnología que, probablemente, utilizaremos cada vez más a menudo: slop.

Esto es lo que significa esta nueva palabra de la IA que debes conocer para mantenerte actualizado.

Qué significa slop, la primera palabra derivada de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se ha desarrollado tanto que, en la actualidad, es capaz de hacer muchísimas cosas. Pasamos de hacerle preguntas a ChatGPT (de OpenAI), a crear textos, imágenes y videos hiperrealistas en muy poco tiempo.

No obstante, el uso de esta tecnología —que se ha convertido en una herramienta importante y poderosa para optimizar y facilitar ciertos trabajos— también tiene un lado oscuro. Hay personas que mal utilizan la IA, con fines de mentir, engañar, vender y generar miedo.

En esta línea, es probable que hayas visto en reiteradas ocasiones, por ejemplo, imágenes o videos de presidentes o líderes mundiales actuales en escenarios extraños y dudosos, como siendo arrestados, que comprometen su reputación y credibilidad.

Pero el error o la falsedad del contenido de la IA no siempre es con intención. A veces, esta tecnología puede ‘alucinar’ y ofrecer información errónea o fuera de contexto, sin que alguien logre engañarla o entrenarla con datos satíricos y malintencionados.

Por ejemplo, puede crear la imagen de una persona con seis dedos en la mano en lugar de cinco, o rostros extraños, con tres ojos, que no se condicen con la realidad.

A esto último, el Internet lo ha bautizado como slop: el contenido de baja calidad que genera la IA y que carece de profundidad y valor, es “insípido” y, por supuesto, muy poco fiable.

Según The New York Times, se trata de “contenido de mala calidad, intrusivo y no deseado hecho por la Inteligencia Artificial” que puede incluir imágenes y videos falsos, respuestas absurdas de los chatbots o artículos online mediocres que no tienen relevancia ni veracidad.

“El objetivo es engañar a los usuarios de Internet haciéndoles creer que el contenido ha sido creado por un humano, generar ingresos por publicidad y dirigir la atención de los motores de búsqueda a otros sitios”

Los expertos creen que el slop es similar al spam que recibimos en nuestros correos.

Lo único que hace es desvalorizar el contenido, no obstante, puede confundir a algunos usuarios. Y es que a veces es difícil identificar si se trata de un contenido real o un slop de la IA.

Cómo identificar que un contenido de la IA es slop

El slop o contenido basura de la IA puede ser peligroso, en especial para las personas que ‘caen’ y creen que es real. Y es que, en general, su propósito es aparentar ser contenido hecho por humanos para captar tráfico fácil y barato.

Además, como el contenido de slop en Internet va en aumento, a veces incluso puede dificultar nuestro camino hacia la información útil y verídica.

Es por esto que algunas empresas y plataformas, como Meta (Facebook e Instagram), han optado por catalogar o etiquetar el contenido que es generado por IA, para que los usuarios puedan identificarlo con más facilidad. Aunque aparentemente no es la solución definitiva, pues hay casos en que este material dudoso logra colarse.

Esto no quiere decir que todo el contenido etiquetado como IA en las redes sociales es slop. Solo es una herramienta para poder identificarlo con más facilidad, si es que es el caso.

Simon Willison, desarrollador con vasta experiencia en la red, le dijo a Tech Times que “definir el slop puede generar conciencia sobre los peligros de la IA sin supervisión”, pero que de todas formas será difícil erradicarlo, al igual que sucede con el spam.

En esta línea, según un artículo publicado en JD Supra por Sheila Grela, asistente legal litigante especializada en IA, existen diversas formas de distinguir el slop entre el contenido que consumes a diario:

Verifica la fuente. Es importante buscar contenido de fuentes reconocidas y confiables, como medios de comunicación establecidos, revistas académicas y los sitios web de organizaciones oficiales.

Credenciales del autor. Si tienes dudas de quién escribe el contenido, puedes buscar su nombre en Google o LinkedIn, o explorar sus trabajos anteriores para verificar si tiene experiencia y un historial de publicaciones confiables.

Busca referencias. Si el artículo proporciona bibliografía y está vinculado a fuentes creíbles, es probable que se trate de un contenido de alta calidad.

Evalúa la calidad de la redacción. Una gramática y ortografía deficientes, y una redacción extraña e incómoda, podrían indicar que estás frente a un artículo de slop. Usualmente, los artículos de alta calidad suelen estar bien editados y libres de errores.

Considera la profundidad del análisis. Busca explicaciones detalladas y puntos de vista equilibrados, en lugar de información superficial.

Analiza el tono. Usualmente es fácil reconocer si un contenido quiere informar o vender algo. Dependiendo el tema, un artículo más objetivo y libre de slop presentará hechos e investigaciones y no elogiará demasiado a un producto o servicio sin evidencia.

Busca frases repetitivas. La IA del momento a veces comete el error de generar frases repetitivas e información redundante. Este detalle podría delatar que se trata de contenido slop.

Pon atención a las pistas visuales. Si estás frente a un contenido visual, como imágenes o videos, cuando está hecho por humanos, suele haber un buen diseño y uso adecuado de elementos multimedia. El contenido basura carece de estas características.

“Si estás atento y aplicas estas estrategias, podrás navegar mejor por el panorama digital y evitar caer en la ‘basura’ generada por la IA. Prioriza siempre la información humana confirmada y el pensamiento crítico para garantizar que tus interacciones digitales se basen en contenido preciso, confiable y valioso”, escribió la experta.