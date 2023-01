Las voces de Rick Sanchez y Morty Smith, en la serie Rick and Morty de Adult Swim, se escucharán distintas en su séptima temporada. Y es que Justin Roiland, a pesar de ser el co creador, guionista y la voz de los protagonistas de la popular serie, fue desvinculado por ser acusado de violencia doméstica en el año 2020 por su expareja.

Esto significa que, aunque que confirmaron que la serie continuará, tanto las voces como el guión de una de las producciones animadas más populares de la cultura pop juvenil, notarán la ausencia de Roiland, quien está en el proyecto desde su creación en el año 2013.

Rick and Morty: por qué fue despedido Justin Roiland y qué significa para la serie

¿Quién es Justin Roiland?

Remontando a los inicios de Rick and Morty, el acusado, junto a Dan Harmon, decidieron lanzarse con un proyecto que, sin pensarlo, se catalogó como una de las mejores series animadas de la televisión contemporánea. Harmon tenía una trayectoria como creador y escritor de series como Community, Harmontown y era colaborador recurrente en distintas producciones.

Pero el caso de Justin Roiland fue distinto. El actor de doblaje y escritor tiene 42 años y nació en California. Entre sus trabajos más notables, escribió algunos episodios en series como Hora de Aventura y Gravity Falls, y también prestó su voz para otros personajes, como Óscar de Pecezuelos y Korvo en Solar Opposites.

En 2012, Adult Swim sugirió crear una nueva serie animada para adultos a Harmon, quien inmediatamente pensó en Roiland. Fue así como Rick and Morty se convirtió en la primera serie donde, desde 2013 hasta 2022, figura como creador y productor ejecutivo.

Justin Roiland y Dan Harmon.

Al igual que las personalidades en la serie, Justin Roiland es un personaje polémico: de hecho, tiene un “método” donde se emborracha para grabar la voz de Rick y así darle más “realismo” al personaje, además de que es conocido por publicar mensajes ofensivos en redes sociales.

Entre medio, en 2016, Roiland lanzó su estudio de juegos de realidad virtual llamado Squanchtendo, un acrónimo que nació de uno de los personajes de Rick and Morty, Squanchy, y la compañía de videojuegos Nintendo. Después, en 2017, lo renombró como Squanch Games, estudio donde recientemente renunció a raíz de las acusaciones en su contra.

Por violencia doméstica que incluye daño corporal y falso encarcelamiento mediante amenazas, en mayo de 2020 la ex novia de Roiland, quien se mantiene en el anonimato, lo denunció. Ante ello, el actor de doblaje se declaró no culpable y está en trámites con su abogado para demostrarlo, no obstante, la noticia recién se dio a conocer al público durante estos días.

¿Qué significa la salida de Justin Roiland para Rick and Morty?

“Hay episodios completos en los que solo escuchamos la voz de Justin Roiland, así que su salida es indudablemente una pérdida a lo que ha sido el desarrollo de la serie durante sus seis temporadas”, dice Axel Christiansen, conductor del webshow #MouseLT.

“Creo que por el momento, la serie queda colgando de un hilo. Uno podría decir que mientras esté Dan Harmon, se mantiene la mitad de la energía creativa, pero gran parte de la gracia de Rick y Morty era también la interpretación vocal”, comenta Matías de la Maza, periodista y conductor de Qué hay de nuevo de Radio Infinita.

Y es que, como comentan los especialistas, hay fanáticos que no están muy emocionados con la salida del co creador, por el temor de que “ya no sea lo mismo”. De hecho, De la Maza explica que Roiland no solo era la voz de los protagonistas, sino que de “un montón de personajes secundarios”. “Es como que despidan al 80% del elenco de una serie animada y pretender que pueda seguir”, añade.

“Es un RIP Rick and Morty”, dice Ana Josefa Silva, crítica de cine de Ex-Ante. La experta considera que cualquier medida que tomen para reemplazarlo, será “uno de esos cambios radicales que solo rompen lo que funcionaba”, aunque -siendo optimista- cree que quizás existe la posibilidad de que los seguidores terminen acostumbrándose al cambio de voces.

Sin embargo, como aclara Paulo Quinteros, editor de Mouse de La Tercera, este cambio afectará menos a quienes ven la serie con el audio en español, pero la verdadera duda yace en “qué tan grande será el vacío creativo ante la ausencia de uno de sus principales impulsores”.

La serie —que en Chile puede verse por el streaming a través de HBO Max— fue renovada por cuatro temporadas más, por lo que, a todas luces, hay Rick and Morty para rato.

En medio de la polémica, los fanáticos están expectantes sobre cómo se abordará la desvinculación de Roiland desde el lado creativo y quiénes reemplazarán las populares voces de los personajes.

En esta línea, y ya que la salida de Justin Roiland se debe a comportamientos fuera del entorno laboral, Christiansen cree que, como no debería cambiar el humor ni la premisa de la serie, está la oportunidad de que se convierta “el cambio de las voces de los protagonistas en un chiste o un episodio completo”.