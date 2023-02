Nueve veces nominada a distintas categorías de los Premios Oscar, la película alemana de Netflix, Sin novedad al frente (All Quiet on the Western Front), dirigida por el alemán Edward Berger, hizo furor entre la audiencia cinéfila y la llevó a estar cerca de las 11 nominaciones que recibió Everything, everywhere, all at once.

Las categorías en las que se disputa son: mejor película, guión adaptado, maquillaje y peinado, fotografía, película internacional (compitiendo contra Argentina, 1985), diseño de producción, efectos visuales, banda sonora y sonido.

Sin novedad al frente: la película alemana nominada a los Óscar está basada en un libro que prohibieron los nazis

El libro que prohibieron los nazis

La novela Sin novedad en el frente, en la que se basa la nueva adaptación y originalmente llamada Im Westen nichts Neues, se publicó el año 1928, en Alemania, un poco antes de que el nazismo comenzara a gobernar en el país. Erich Maria Remarque fue el pseudónimo del autor, Erich Paul Remark, quien fue soldado en la Primera Guerra Mundial a los 18 años, después de ser obligado a abandonar sus estudios.

Fue su vivencia en ese entorno abrumador y horroroso con la que se inspiró para escribir esta obra literaria, que fue traducida a 26 idiomas en el primer año de su publicación y cuya adaptación hoy se puede ver en Netflix.

A partir de 1933, la novela fue censurada y quemada, pues era contraria a la “propaganda” nazista, y es que el libro describe la crudeza de la guerra desde la voz de un soldado de 21 años y, a través de su experiencia, muestra la realidad de la Primera Guerra Mundial y el período de posguerra.

En esos años, Sin novedad en el frente también fue adaptada al cine por el director Lewis Milestone, director estadounidense, con el que ganó en 1930 los premios Oscar a la mejor película y mejor director. No obstante, en Alemania se prohibió su reproducción, por lo que no salió en los cines del país europeo.

Sin novedad al frente: la película alemana nominada a los Óscar está basada en un libro que prohibieron los nazis

¿De qué trata el libro?

Paul Bäumer es un joven soldado, de un grupo de alemanes en el frente oeste. Sus compañeros también tienen entre 19 y 20 años y todos fueron obligados a dejar de estudiar para luchar en el frente de la Primera Guerra Mundial. Son “alegres voluntarios” de sus profesores, sin embargo, cuando se dan cuenta que en el campo de guerra solo hay cadáveres y muerte, sienten que sus docentes los engañaron.

La novela explora el día a día de Paul y, en palabras del autor, transmite la decepción, amargura, desesperación y miedo que se siente en un entorno hostil como es la guerra. No solo se enfoca en las batallas, sino en las enfermedades, el hambre y la sed.