Soy médico y estos son mis 7 consejos si tu propósito del 2024 es bajar de peso

El comienzo de un nuevo año es, para muchas personas, el momento para proponerse nuevas metas, como leer más libros o viajar más. Pero entre la larga lista de propósitos, existe uno que se suele repetir más que los otros: bajar de peso.

Más que alcanzar la figura soñada, sentirse saludable es un gran objetivo. No obstante, en Internet y redes sociales abundan personas que prometen “recetas mágicas” para adelgazar de manera rápida y que juegan con los deseos de las personas, en especial de quienes sufren de sobrepeso y obesidad.

Pero la realidad es que lograr estar en forma requiere de paciencia y perseverancia.

Es por esto que el médico Roberto Méndez escribió sus 7 mejores consejos para quienes este 2024 quieren encaminarse a adelgazar, pero de una manera más realista.

Soy médico y estos son mis 7 consejos si tu propósito de Año Nuevo 2024 es bajar de peso

1. Alimentarse de forma adecuada

“Cuando algo es demasiado barato, debemos desconfiar”, aseguró el doctor Méndez al medio El Español. Y es que las dietas “milagrosas, rápidas y sencillas” no existen.

Según la experiencia del médico, alimentarse bien significa priorizar el consumo de alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, frutos secos y semillas). Además, consumir una suficiente cantidad de proteína que —en el mejor de los casos— debe combinarse entre las de origen vegetal y animal.

Además, evitar los procesados.

2. Hacer más actividad física

La recomendación médica siempre será hacer entre 30 y 60 minutos de actividad al día. Pero si tu objetivo es perder grasa, la mejor opción serán los ejercicios de fuerza, y no así enfocarse solo en el cardio.

“Es posible perder grasa sin cardio, y de hecho así debe ser. Cuando reducimos calorías en la dieta, si no cuidamos la masa muscular, la pérdida de peso puede ser de músculo y no de grasa, y eso no nos conviene”, declaró.

3. Descansar bien

Entre 7 y 8 horas es el tiempo sugerido para dormir por las noches, aunque el doctor Méndez apuntó que no todas las personas necesitan la misma cantidad: “Se debe dormir el rango adecuado. Ni demasiado, ni demasiado poco”.

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés), el sueño de calidad favorece a la salud general del cuerpo, pero también está relacionada con disminuir el riesgo de obesidad.

Soy médico y estos son mis 7 consejos si tu propósito de Año Nuevo 2024 es bajar de peso

4. Cuidar los tiempos en los que comemos

“No basta solo con comer saludable para mantener o perder peso, sino también cuándo comemos”, aseguró el médico.

En esta línea, recomendó comer “durante las horas de luz” y evitar las cenas por las noches. “Comer más tarde aumenta la sensación de hambre, disminuye la quema calórica y favorece el almacenamiento de grasa”.

5. Evitar los tóxicos (en todas las formas)

Para el médico, si es que estás buscando bajar de peso, pero continúas consumiendo tabaco, alcohol u otras drogas, no lograrás tus objetivos.

Según explicó, el tabaco provoca inflamación crónica (además de estar relacionado con enfermedades respiratorias, al corazón y cáncer), mientras que el alcohol son calorías vacías.

Soy médico y estos son mis 7 consejos si tu propósito de Año Nuevo 2024 es bajar de peso

6. Reducir los niveles de estrés

El doctor Méndez aseguró que distintos estudios demostraron que el estrés crónico es perjudicial para la salud y, en particular, para la pérdida de peso. “Se ha asociado con la inflamación crónica de bajo grado, la cual a su vez potencia el acúmulo de grasa y dificulta la pérdida de la misma”.

7. Rodeárse de buenas energías

“Hago referencia a la necesidad humana de relacionarse: poseer un grupo adecuado, tanto de familiares como de amigos e incluso compañeros de trabajo, es vital para la salud. De hecho, poseer un grupo social adecuado se ha relacionado con una vida más larga y de mayor calidad”, escribió el doctor.

En esta línea, aseguró que tener un círculo social que tiene buenos hábitos facilita a que uno mismo cambie el estilo de vida para mejor.