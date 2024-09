Los pasajeros del crucero Odyssey esperaban dar inicio a un ambicioso viaje el pasado 30 de mayo de 2024.

Se estipulaba que en esa fecha, el barco empezaría una travesía en la que darían la vuelta al mundo durante más de tres años.

Los planes consideraban pasar por unos 147 países, 425 destinos y más de 100 islas tropicales.

Para acceder a este prometedor plan, la propiedad de un camarote tiene un valor de entre $100.000 y $900.000 dólares.

Aquello se traduce en precios que parten en alrededor de 90 millones de pesos chilenos y que llegan hasta más de 800 millones de la misma moneda, aproximadamente.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo y los costos millonarios, el Odyssey lleva tres meses varado en un astillero de Belfast, la capital de Irlanda del Norte.

Los pasajeros tienen permitido disfrutar de las comodidades del barco durante el día, pero una vez que llega la noche, tienen que desembarcar y trasladarse hacia hoteles.

Entre las instalaciones que ofrece el crucero se encuentran tres restaurantes, cinco bares, distintos salones, una piscina con dos jacuzzis, un spa, un gimnasio y una extensa biblioteca, según rescató la BBC.

La capacidad del navío es de 927 pasajeros, quienes pueden trabajar a la distancia desde el mismo barco.

Mientras unos prefieren pasar el día en el Odyssey para después dormir en hoteles por las noches, otros han aprovechado de salir a recorrer por diversas partes de Europa mientras el crucero está en preparación.

Un viaje por 147 países, 425 destinos y precios millonarios: qué pasó con el lujoso crucero que iba a dar la vuelta al mundo y está varado en Irlanda. Foto: Odyssey.

Por qué el crucero que iba a recorrer el mundo está detenido en Irlanda del Norte

El atraso en la partida se dio por problemas técnicos, específicamente en los timones y la caja de cambios, según reportó el periódico The Irish News.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo queda para que se solucionen esas complicaciones, un representante de la empresa propietaria del barco, Villa Vie Residences, le dijo a la BBC que “estamos cerca de iniciar la aventura”.

“Y aunque llegamos tarde, la visión y el sueño de nuestros residentes se convertirán en realidad”, enfatizó el director ejecutivo, Mike Petterson.

En este sentido, planteó que sus esfuerzos están en asegurar una experiencia satisfactoria que se mantenga en el largo plazo.

“Estamos centrados en el resto de nuestras vidas y en lo que esta compañía hará por los residentes y la industria”, agregó.

También afirmó que el Odyssey es el primer crucero residencial “asequible” y sugirió que “cuando eres el primero en hacer algo, te encuentras con contratiempos”.

“Pero definitivamente lo estamos logrando, y aunque lleguemos tarde, lo haremos”, reiteró Petterson.

De la misma manera, el director de marketing de Villa Vie Residences, Sebastian Stokkendal, dijo a la agencia de noticias AP que están preparando todo para “un lanzamiento muy esperado y exitoso”.

Durante la detención del Odyssey en el astillero Harland & Wolff, la empresa ha pagado los gastos de manutención de unos 200 pasajeros, a quienes se les proporciona comida y entretenimiento durante el día.

Junto con ello, han pagado hoteles tanto en Belfast como en otras ciudades de Europa, para aquellos que quieran explorar más el continente antes de que inicie la travesía.

Desde la presentación del proyecto, el barco ha sido promocionado como “la increíble oportunidad de poseer un hogar en un paraíso flotante”.

Una pareja compuesta por dos pasajeros, la estadounidense Lanette Canen y el sueco Johan Bodin, afirmó a AP que han disfrutado su estancia en Irlanda del Norte.

Pero aún así, él dijo que “cuando visitamos todos los pubs, probamos todos los lugares de fish and chips y escuchamos todos los lugares que tienen música irlandesa, entonces estábamos listos para ir a otro lado”.

En estos meses han aprovechado el tiempo para viajar a Italia, Croacia y Suecia, mientras esperan noticias del Odyssey.

Canen planea dirigir desde el barco su propio negocio con sede en Arizona (Estados Unidos), mientras que Bodin, quien se desempeña como carpintero, dirige un canal de YouTube en el que documenta el viaje que de momento está estancado.

Otra pasajera del Odyssey es Holly Hennessey, quien tiene residencia en Florida, Estados Unidos.

Le dijo a la BBC que se considera una “adicta a los cruceros” y que no ha contemplado salir de Belfast mientras se prepara el crucero, ya que viaja con su gato, llamado Captain.

“Podemos pasar todo el día a bordo del barco, y nos ofrecen autobuses lanzadera para ir y venir”, contó.

Hennessey afirmó que ahí pueden “disfrutar de todas nuestras comidas e, incluso, tienen películas y juegos”.

“Es casi como en un crucero (en movimiento), excepto que estamos en el muelle”, precisó.

Los pasajeros tienen la opción de comprar su camarote directamente, en vez de pagar una tarifa diaria como si fuese un hotel convencional.

Esto les permite estar a bordo más allá de los tres primeros años.

“Soy una de las fundadoras. Eso significa que he invertido en la empresa. He comprado mi camarote. No veo la hora de vivir de esta manera. Quiero agradecer a Belfast por ser tan acogedor con todos nosotros”, dijo.

Asimismo, recalcó: “Siempre quise vivir en un barco y será un sueño hecho realidad para mí”.

Su camarote, en específico, tiene espacio suficiente para una cama doble, una sala de estar y un balcón, según informó el citado medio.

De acuerdo a lo que Stokkendal declaró a la agencia AP a finales de agosto, se espera que el barco parta dentro de “la próxima semana, donde nos dirigiremos a Bremerhaven, Ámsterdam, Lisboa y luego cruzaremos el Atlántico para nuestro segmento del Caribe”.