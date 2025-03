Capítulo 188 | Desde la Redacción: entrevista al exministro Ricardo Solari

Revisa en esta edición del programa de streaming de La Tercera el diálogo de Consuelo Saavedra con el histórico militante del Partido Socialista, quien apoyó que esa colectividad y el PPD tengan una carta común en las primarias presidenciales del oficialismo, afirmando que el nombre de Carolina Tohá "es muy adecuado" para ese propósito. Solari, de todas formas, recalcó que "no es vocero" de la campaña de la exministra del Interior y dijo que se integraría a su comando una vez que el PS tenga definida su opción. Revisa en este episodio, además, la entrevista al diputado Gaspar Rivas (ex-PDG), quien asumirá la presidencia de la Cámara Baja luego de la renuncia de Karol Cariola (PC). El parlamentario independiente precisó que no renunciará anticipadamente de la mesa y que, pese a que no se arrepiente de sus polémicas pasadas, el hecho de estar en la testera lo ha llevado a mantener "un perfil distinto" y a no caer "en ningún tipo de provocación". Revisa en el video, también, las razones de por qué Israel quebrantó el alto al fuego con Hamas y el detalle del sorteo de la Copa Libertadores.