Chahuán (RN) dice que “pasó factura” a UDI y Evópoli en Senado por dejarlos “fuera del acuerdo” de 2022

Fuerte tensión causó en la oposición la elección de Manuel José Ossandón (RN) -con votos desde el PC a republicanos- como presidente de la Cámara Alta, lo que contravino el acuerdo que la UDI y Evópoli suscribieron con otras fuerzas políticas para dar "gobernabilidad" a la Cámara Alta y en virtud del cual Felipe Kast (Evópoli) iba a asumir el liderazgo de la corporación. Los votos de la bancada de Renovación estuvieron divididos, y su expresidente, Francisco Chahuán, se abstuvo. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el extimonel argumentó su voto apuntando al greamialismo y a Evópoli por "dejarlos fuera" del acuerdo de gobernabilidad del 2022. "Yo claramente pasé la factura del partido", sinceró, explicando por qué, a su juicio, el pacto administrativo no es válido. Chahuán también aseguró que, desde su punto de vista, la tensión en Chile Vamos no complicaría a Evelyn Matthei y que la abanderada del bloque "hizo muy bien de no involucrarse en este debate del Parlamento". Revisa en el video la entrevista completa.