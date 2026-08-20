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    Desde la Redacción: entrevista a Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados

    En el programa de streaming de La Tercera el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), sostuvo que plebiscitar la reforma de seguridad del Ejecutivo sería "pasar máquina" e instó, en cambio, a "mejorarla" en el Congreso. Así, dijo que no le gustaría el estado de excepción propuesto, tal como está, agregado en la Constitución. "No me gusta la extensión sin el control legislativo", planteó el diputado, agregando que le "causa escozor" la interceptación de comunicaciones incluida en la propuesta. De todas formas, Alessandri enfatizó en la necesidad de tramitar rápidamente el resto de los proyectos de ley contemplados en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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