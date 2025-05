Jeannette Jara: “Supongo que no será Cuba lo que defina la elección presidencial en Chile”

“Veo una tendencia a llevar el debate hacia allá, es la vez 52 que me preguntan por el tema”.

De esa forma la candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, se refirió en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, las múltiples veces que ha sido inquirida por el régimen político de la isla.

“Tiene sus propios problemas y seguramente lo tendrán que resolver”, dijo, agregando: “Yo tengo mi posición, sé que no es tan fácil evitar los fantasmas del anticomunismo”.

Hace algunas semanas la exministra del Trabajo recibió críticas de sectores oficialistas y de la oposición tras afirmar que en La Habana hay “un sistema democrático distinto al nuestro”.

Sobre las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona -quien afirmó que Cuba es una “democracia avanzada”-, Jara dijo que “uno no le puede andar censurando el debate a los demás” porque sería “poco democrático”.

En esa línea, la ex secretaria de Estado apuntó a que la ciudadanía la juzgue por su trabajo. “Si hay alguien que ha trabajado con sentido de unidad para sacar adelante reformas adelante he sido yo misma, espero que se me juzgue por eso”, zanjó.

Revisa en el video la entrevista completa.