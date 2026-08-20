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    Mi momento, Capítulo 12 | Alejandra Mizala y José Antonio Guzmán: “El gran desafío es formar ciudadanos con pensamiento crítico”

    Los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes debaten junto a Polo Ramírez sobre las brechas en la educación escolar, las vías de admisión inclusivas y cómo la inteligencia artificial obliga a replantear la forma en que se enseña a los futuros profesionales.

     

    La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, junto al rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, conversan con Polo Ramírez sobre la educación superior como la principal herramienta para fomentar la movilidad social en el país. En este nuevo episodio, los académicos reflexionan sobre cómo las instituciones deben enfrentar las desigualdades estructurales con las que los jóvenes llegan desde su etapa escolar.

    Mizala destaca la necesidad de fortalecer las vías de admisión especial más allá de las pruebas estandarizadas, asegurando que el talento está distribuido equitativamente en todos los sectores socioeconómicos, pero no así las oportunidades. Por su parte, Guzmán enfatiza que el verdadero desafío actual no solo radica en el acceso a la educación superior, sino en la nivelación y retención durante el primer año universitario.

    Ambos abordan la irrupción tecnológica en el aprendizaje. Coinciden en que herramientas como la IA obligan a repensar los modelos tradicionales, dejando atrás la memorización de contenidos para enfocarse en el desarrollo del pensamiento analítico y la educación cívica. El objetivo de fondo, afirman, es garantizar que la universidad forme personas que no dependan ciegamente de la tecnología para tomar decisiones en el futuro.

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