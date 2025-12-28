Streamer vive momentos de terror en medio de terremoto en Perú

La noche de este sábado 27 de diciembre, un potente terremoto de magnitud 6.0, sacudió el poblado de Chimbote y varias regiones del Perú.

Entre los registros y testimonios más impactantes, destaca el video registrado por la streamer local, que transmitió en directo el momento de pánico que vivió en medio del fuerte sismo, situación que fue muy comentada en redes sociales.

El sismo de 6.0 grados en Chimbote no solo dejó daños materiales y un susto generalizado, sino que quedó ampliamente documentado.

Acá más videos:

Sismo de 6.0 sacudió #Perú, dejando 10 heridos y daños estructurales. El movimiento telúrico sucedió la noche del sábado 27 de diciembre y tuvo una profundidad de 52 kilómetros. El epicentro fue en #Chimbote pic.twitter.com/2LEOcqL6wp — Radio Universal Guayaquil (@UniversalGye) December 28, 2025