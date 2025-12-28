SUSCRÍBETE POR $1100
    Streamer vive momentos de terror en medio de terremoto en Perú

    La joven conocida como @PayasitaZingg realizaba un vivo cuando el fuerte sismo la tomó totalmente por sorpresa. Su reacción y el sonido del movimiento telúrico quedaron registrados en este video.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    La noche de este sábado 27 de diciembre, un potente terremoto de magnitud 6.0, sacudió el poblado de Chimbote y varias regiones del Perú.

    Entre los registros y testimonios más impactantes, destaca el video registrado por la streamer local, que transmitió en directo el momento de pánico que vivió en medio del fuerte sismo, situación que fue muy comentada en redes sociales.

    El sismo de 6.0 grados en Chimbote no solo dejó daños materiales y un susto generalizado, sino que quedó ampliamente documentado.

    Acá más videos:

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por "calor extremo"

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

