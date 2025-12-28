Streamer vive momentos de terror en medio de terremoto en Perú
La joven conocida como @PayasitaZingg realizaba un vivo cuando el fuerte sismo la tomó totalmente por sorpresa. Su reacción y el sonido del movimiento telúrico quedaron registrados en este video.
La noche de este sábado 27 de diciembre, un potente terremoto de magnitud 6.0, sacudió el poblado de Chimbote y varias regiones del Perú.
Entre los registros y testimonios más impactantes, destaca el video registrado por la streamer local, que transmitió en directo el momento de pánico que vivió en medio del fuerte sismo, situación que fue muy comentada en redes sociales.
El sismo de 6.0 grados en Chimbote no solo dejó daños materiales y un susto generalizado, sino que quedó ampliamente documentado.
