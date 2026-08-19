SOFOFA y Nestlé Chile reúnen a autoridades, empresas e instituciones técnico-profesionales para fortalecer la inserción laboral de jóvenes

Dar el salto desde la educación al primer empleo sigue siendo un desafío para miles de jóvenes en Chile. La última Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al trimestre abril-junio de 2026, mostró que el desempleo juvenil superó el 23%, más del doble de la tasa nacional, que alcanzó un 9,4%, su nivel más alto en cinco años.

La búsqueda de diálogo y colaboración frente a esta realidad fue parte de una nueva jornada de Empresas Abiertas, iniciativa impulsada por SOFOFA para acercar a las empresas a la ciudadanía, abrir sus instalaciones y generar conversaciones en torno a desafíos de interés público.

Esta vez, el encuentro tuvo lugar en la planta de Nestlé Chile en Maipú, donde representantes del sector público, empresas, instituciones de educación superior y técnico-profesional, docentes y estudiantes se reunieron para abordar cómo fortalecer la conexión entre la formación de los jóvenes y las oportunidades que ofrece el mundo laboral.

La actividad fue encabezada por la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro; el presidente ejecutivo de Nestlé Chile, Rodrigo Camacho; la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron la línea de fabricación de galletas y conversaron en terreno con colaboradores sobre sus experiencias en programas laborales como formación dual, prácticas, escuelas de aprendices, estatuto joven y reskilling para la reconversión a nuevas capacidades.

“Nuestra función desde el mundo empresarial es clara: facilitar que las prácticas no sean un lujo, sino el camino natural para que un estudiante convierta teoría en trabajo. La Educación Técnico Profesional es un puente entre las aulas y los espacios productivos mejorando así la empleabilidad” Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA

Desde la mirada del sector público, la ministra de Educación, María Paz Arzola, puso énfasis en la confianza necesaria para construir este tipo de vínculos. “Estas alianzas implican confianza. Y esa confianza, es una de las grandes enseñanzas que nos deja el poder articular a distintos actores: desde los liceos se confía en la empresa, y desde las empresas se confía no solo en la formación de los estudiantes, sino también en su capacidad de aportar y construir el futuro del país”.

La actividad también permitió compartir con estudiantes que participan en los distintos programas y conocer directamente sus experiencias, dando cuenta del impacto que puede tener una formación conectada con el entorno productivo y de las oportunidades que estas iniciativas pueden generar para su desarrollo.

“Nuestra fábrica en Maipú es el mejor ejemplo de lo que es posible lograr cuando empresas, academia y formadores trabajan juntos para desarrollar talento. Por eso, la pregunta hoy es cómo logramos ampliar este modelo de educación para que llegue a más jóvenes, más empresas y más regiones de Chile. Ese es el desafío que queremos poner sobre la mesa. Porque cuando conectamos talento con oportunidades, gana el país”. Rodrigo Camacho, presidente ejecutivo de Nestlé Chile

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó especialmente el valor de este tipo de iniciativas frente al escenario que enfrentan los jóvenes. “Existe un desafío importante con el desempleo juvenil, y por eso es muy valorable que empresas como Nestlé abran sus puertas y asuman este desafío con responsabilidad. Pudimos recorrer la fábrica y conocer testimonios de crecimiento, perseverancia y oportunidades, que dan cuenta de cómo la educación dual permite a los jóvenes adquirir experiencias, desarrollar sus capacidades, aprender y proyectarse laboralmente”.

Empresas Abiertas, impulsada por SOFOFA desde 2023, busca precisamente generar este tipo de vínculos a través de la apertura de instalaciones empresariales a la ciudadanía y la creación de espacios de encuentro. La iniciativa se ha consolidado como un punto de conexión entre el sector privado, las comunidades y las instituciones públicas para abordar desafíos comunes y promover soluciones compartidas.

En cuanto a Nestlé Chile, más de 250 mil jóvenes han participado en programas de empleo joven impulsados por la compañía como el de formación dual, el mayor del país que desarrolla junto a Corporación SOFOFA, Fundación Chile Dual y más de veinte liceos técnico-profesionales.