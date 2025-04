Visibilidad, herramientas y formación, las otras ventajas del auspicio al deporte

Mundial Femenino de Hockey España y Países Bajos 2022. Chile frente a Bélgica. Foto: Constanza Palma y Francisca Tala Worldsportpics c. Frank Uijlenbroek.

El último año ha sido de ensueño para el equipo nacional de hockey sobre césped. La disciplina protagonizó días de gloria durante 2022, luego de disputar por primera vez un Mundial de la categoría femenina, en el que consiguió dos triunfos que la posicionó en el lugar 13° de la competencia. Una participación inédita para este deporte que dejó un saldo más que positivo. Y aunque el combinado masculino no cosechó festejos en el Mundial disputado en India, también alcanzó el hito de participar por primera vez en una cita planetaria.

Por parte de “Las Diablas”, no fue lo único que cosecharon durante el año pasado. En sus páginas también luce una histórica medalla de oro en los Juegos Suramericanos disputados en Asunción: en la final derrotaron a “Las Leonas”, combinado de Argentina, y consiguieron su primera presea dorada. Por el lado de “Los Diablos”, consiguieron la medalla de plata en la misma competencia.

“Yo veo al hockey en su mejor momento. El crecimiento es positivo y 2022 fue uno de los mejores años históricos, y este año será una tormenta perfecta en el buen sentido, porque vamos a tener actividades nunca vistas, como los Juegos Panamericanos y así aspirar al sueño olímpico”, valora Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey Césped. A eso se une que Chile se adjudicó ser sede del Mundial Femenino Junior de Hockey que se realizará este año, entre el 1 y el 17 de diciembre.

Pero el hockey césped no fue la única disciplina que anotó hitos. La Federación de Voleibol también recolectó gestas de gran magnitud durante el último tiempo. En septiembre, los “Guerreros Rojos” tuvieron una brillante participación en el Sudamericano Clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, derrotando en la final a Argentina. Apenas unas semanas después consiguieron la medalla de oro en los Juegos Odesur de Asunción, competencia en la que el equipo femenino se colgó la presea de bronce.

La selección chilena de vóleibol. Foto: Twitter - @INDChileOficial

Jorge Pino, presidente de la Federación de Voleibol, señala orgulloso que 2022 “ha sido el mejor año en resultados históricos. No habíamos tenido tan buenos resultados, pero es un trabajo de 12 años. Espero equivocarme y que 2022 no haya sido el mejor, sino que sea 2023. Pero sabemos que no es fácil cuando llegas arriba; hay que mantenerse”.

El mandamás de la federación hace énfasis en el trabajo que han realizado durante años y también de las herramientas que les ha permitido fortalecer sus ramas deportivas gracias a los auspicios que reciben.

“Para nosotros es fundamental el apoyo y los recursos del Estado y el Comité Olímpico y también de las marcas que trabajan con nosotros”, dice Pino.

Los factores que han potenciado los éxitos deportivos

¿Qué otros elementos permiten desarrollar el deporte a través de los auspicios? “El problema muchas veces está en que no tenemos difusión. El canal del Estado nos ha dado en estos últimos dos años la posibilidad de mostrar las finales de los grandes eventos, pero no siempre se puede”, dice Jorge Pino.

Por eso, resalta las herramientas que les ha entregado su relación con las marcas, entre ellas Rosen. “Por nuestra parte estamos muy contentos. Agustín Alfonso se enamoró un poco del voleibol y ha ido a todos los actos. Es, en este caso, una alianza que va más allá de lo económico, porque los recursos nos permiten poder participar en más eventos y torneos nacionales, y en especial para observar talentos”, asegura Pino.

“Rosen Go Dreamers es un programa de apoyo a federaciones, clubes y deportistas individuales, el que nace de nuestra convicción por conectar con la comunidad de forma cercana y humana a través del deporte, territorio donde se desarrollan valores que compartimos plenamente, tales como integridad, excelencia y compromiso”, afirma Agustín Alfonso, gerente general corporativo de Rosen.

Y agrega: “Creemos que con nuestros recursos y plataformas podemos darle mayor visibilidad al proceso de preparación y desarrollo, compartiendo sus sueños y desafíos, acercándolos más a la comunidad y colocando a la persona en el centro de cada historia, bajo una mirada de esfuerzo, disciplina y vida sana”.

De hecho, una de las ventajas que han identificado es la posibilidad de visibilizar las historias de sacrificio y dedicación que hay detrás de cada deportista. “Hay un interés permanente de mostrar lo que hacen los deportistas, de hacer piezas gráficas, de estar presente en las redes sociales, de hacer clips, reels de Instagram con la preparación que hacen, como lo que hicieron con ‘Las Diablas’ y ‘Los Diablos’”, introduce Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey. El timonel agrega que “eso implica mostrar los valores que hay detrás del alto rendimiento, el sacrificio y todo lo que se hace para cosechar triunfos. Ese set de valores que se comunican está alineado con nuestro deporte”.

De Witt detalla que alcanzar la cita planetaria por primera vez fue una proeza inédita que fue una consecuencia de muchas cosas. “Es muy importante el storytelling, y las empresas, el Estado y el gobierno de turno también lo entienden así. Los valores del deporte de élite son el compromiso, la disciplina, el sacrificio, la resiliencia, y hoy están muy bien condensados, pero mal comunicados, porque todos piensan que los deportistas son superdotados”, agrega el presidente de la Federación de Hockey.

Daniela Otero, Marketing Service Manager de Rosen, detalla algunas de las acciones que han realizado. “Partimos con la campaña de ‘Las Diablas’ rumbo al mundial de Hockey sobre césped en España y Países Bajos en julio de 2022, en donde hicimos una campaña digital para difundir el minidocumental que relata el proceso de cómo llegan al mundial por primera vez en la historia. Luego hicimos lo mismo con ‘Los Diablos’ rumbo al mundial en enero 2023″, señala. “Luego estuvimos acompañando a los ‘Guerreros Rojos’ en su clasificación a los Panamericanos y posteriormente a todos los deportistas que están bajo el alero de Go Dreamers en los Odesur de Asunción”, complementa.

Selección de Hockey sobre Césped Junior en el Panamericano de Barbados, enfrentando a Brasil. Foto: WorldSportPics/Rodrigo Jaramillo) Rodrigo Jaramillo

Por eso, Agustín Alfonso, gerente general corporativo de Rosen, señala que las campañas son exitosas ya que han ayudado a acercar el deporte a las personas. “Nos hemos acercado a la comunidad de las respectivas disciplinas de forma genuina y humana, y ellos nos han permitido vivir su deporte, sus sueños y anhelos de forma muy cercana, lo cual cumple con el propósito de inspirar y motivar”, enfatiza.

Otro de los beneficios que han identificado ambas federaciones deportivas es que gracias a los recursos que reciben pueden fomentar la captación de jóvenes talentos y potenciar su formación deportiva. De Witt, timonel de la Federación de Hockey, explica que gracias a eso se puede proyectar la escuela de formación de hockey escolar, y los eventos a los que tienen agendados durante el año, entre ellos una gira a Europa y los Panamericanos de Santiago 2023, e incluso a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Frutos también han conseguido: la selección masculina de hockey césped clasificó al Mundial Junior, a disputarse en Malasia, tras adjudicarse la medalla de bronce en el Panamericano de Barbados, mismo logro que consiguieron sus pares del equipo femenino. Eso sí, el seleccionado chileno ya tenía asegurada su plaza, pues serán anfitrionas en el Mundial de la categoría a disputarse en diciembre.

Por su parte, Jorge Pino –presidente de la Federación de Voleibol– hace énfasis en la relevancia que tiene la relación con los auspiciadores para potenciar la captación y formación de nuevos deportistas. “El año pasado gastamos el presupuesto pronto, porque como ganaron más de lo pronosticado tuvimos que ir a más lugares a jugar, entonces tener estos recursos nos permiten ir a buscar talentos a todo el país. Somos una federación que puede usarlos para enviar profesores a viajar, buscar talentos y captarlos. Eso es crucial para nosotros”, remata Pino.