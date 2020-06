White Pony de Deftones en cuatro videos

De un total de 12 canciones, solo cuatro tienen videoclips musicales: "Back to school", "Digital bath", "Street carp" y "Change (In the house of flies)". La primera de estas, ni siquiera estaba contemplada en la edición inicial del disco: fue producto de las presiones del sello Maverick y una hora más de explotación de su talento.

"Nos pusimos a nosotros mismos en una posición problemática con White Pony", contó Chino Moreno en entrevista con The Quietus el año pasado. "Hicimos ese disco con absolutamente ninguna interferencia del sello Maverick. Ellos no escucharon nada hasta que estuvo terminado, y se los dimos. Estábamos satisfechos con él y de lanzarlo como estaba. Pero en sus mentes, querían dispararnos a la estratósfera. Nos dijeron que fuimos preparados para llegar allí, pero que necesitábamos ESA canción para lograrlo". Entonces les dijeron que tomaran "Pink Maggit" y la re-escribieran en clave nü metal.

Moreno recuerda así las presiones desde Maverick para transformar "Pink Maggit" en el éxito "Back to School", que llegó a coronar el tercer álbum de la banda.

"Nos ofrecieron millones de dólares para hacer el video con Paul Hunter, quien hizo videos para Eminem y esto y lo otro y lo que sea. Vimos a nuestro alrededor y vimos a Limp Bizkit y Papa Roach vendiendo millones y millones de discos, y en ese punto no habíamos vendido millones".

Fue entonces cuando Deftones decidió seguir la corriente a la sugerencia del sello: "Decidimos que no teníamos nada que perder. El disco ya estaba afuera, teníamos las canciones que queríamos, así que escribimos lo que se convirtió en 'Back to School' en literalmente una hora. Fue súper rápido, y yo estaba intentando mostrar cuan fácil era escribir una formulada y simple canción de rap rock, que era como todas esas otras bandas".

Back to school (Mini maggit)

https://www.youtube.com/watch?v=lMPtIhAPnn4

Digital bath

Chino Moreno escribió esta canción pensando en una fantasía sexual, la cual consistía en sumergir a una mujer en una tina, electrocutarla y luego vestirla de nuevo.

"Probablemente eran las 5 de la mañana -aún estábamos de pie festejando- y simplemente imaginé este escenario en que tenía a una chica, la llevaba a tomar un baño y, de la nada, la electrocutaba- básicamente arrojando algún tipo de dispositivo eléctrico a la tina", dijo Moreno sobre la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=9tmPBuSpmfA

Street carp

A quien no le ha pasado que camina por la calle y se encuentra con una persona que no ve hace tiempo, a la cual no quiere hablarle y, sin embargo, la sigue queriendo. De esto habla "Street carp", un tema formado por "un riff continuo, y acordes muy interesantes en el coro, los vocales son locos... un contraste cool", como describió la canción Moreno en Deftones World.

Lo que pocos saben es que Chino Moreno escondió una referencia en el single, según dijo a Kerrang!: "Hay un verso recurrente 'Here's my new address...' y la última vez que la digo agrego '6150 I confess'. Esa fue mi cuenta de Gmail durante muchos años, pero nadie nunca me contactó".

https://youtu.be/hbknq6azohw

Change (in the house of flies)

"Esa fue una de las canciones que nos definieron y que escribimos todos juntos. Comenzó con Stephen y yo tocando guitarra, y Frank haciendo lo suyo en el teclado. En ese momento, todos se sumaron. Nadie dijo a nadie qué hacer, todo salió libremente", explicó Moreno.

Esta es una canción metafórica, que según plantea el cantante y guitarrista se puede interpretar como uno quiera. "Lo puedes tomar en el sentido literal en que yo estoy mirando a alguien convertirse en una mosca y llevándomela a casa, quitarle sus alas y reír. Nace de mí siendo un completo idiota y sufriendo la repercusión por ello al perder mi vida".

El líder de la banda quería filmar el video en su casa, pero finalmente fue grabado en Hollywood Hills bajo la dirección de Liz Friedlander.

https://www.youtube.com/watch?v=9COTgWZ9f44