IT, el libro versus la película: lo que cambiaron y omitieron

Cuando se estrena una película que es la adaptación de un libro se espera que se parezca lo más posible a la historia original, que no se aleje demasiado, ni que omita mucha información.

It llegó a los cines el pasado 8 de septiembre y arrasó la taquilla estadounidense durante dos semanas. Se transformó en la película más vista estrenada en septiembre y ha recaudado cerca de 500 millones de dólares globalmente desde su debut.

Sin duda el trabajo de Andrés Muschietti en crear una nueva imagen de It sorprendió a muchos, incluso a Stephen King, quien no tenía más que elogios para esta nueva adaptación. "Tenía esperanzas, pero no estaba preparado para lo buena que es realmente", dijo el escritor.

Pero como toda adaptación, hay cosas que se mantuvieron, que quitaron, que faltaron y que cambiaron. Quien haya leído se habrá dado cuenta de más de algunas diferencias entre el libro y la nueva versión de It.

Las transformaciones de It

Como señalan en la película y en el libro, It se convierte en los miedos de los niños y en la cinta se mantuvo gran parte de lo que se narra en la novela: los litros y litros de sangre que sale del desagüe del baño de Beverly o el leproso que se le aparece a Eddie en la casa abandonada, refugio de Pennywise, son exactamente como lo narra en el libro. Pero ¿qué pasó con el pájaro gigante que se le aparece a Mike o el Hombre Lobo que persigue a Bill y a Richie en la casa de Neibolt Street, o la momia vestida de Pennywise que vio Ben Hanscome?

La mujer desfigurada de la pintura que atormenta a Stan, los cuerpos quemados de los padres de Mike en la carnicería pidiéndole auxilio y el hombre sin cabeza que persigue a Ben en la biblioteca son una invención de la película.

¿Qué pasó con “Beep, beep, Richie”?

Una de las cosas que rescata la película son las personalidades de los personajes y quien se roba la película es Richie Tozier con sus bromas y chistes. No para de hablar y decir garabatos, justo como lo describe el libro, omitiendo así su talento (no muy bueno) de hacer imitaciones. Fuera de eso, Richie no deja de ser bromista.

Dentro de la historia del libro, Los Perdedores tenían este chiste interno: "Beep, beep, Richie", que se utilizaba cuando se sobrepasaba con un chiste o hablaba de más. Sin embargo en la película, "Beep, beep, Richie" aparece una vez cuando Pennywise atrapa a Tozier en un cuarto lleno de payasos. Es la única alusión que rescata la cinta al chiste del libro.

La muerte de Patrick Hockstetter

A Patrick lo matan muy luego en la película. Tan pronto que ni siquiera se muestra lo realmente desquiciado que era. En el libro el flacuchento y alto del grupo de Henry Bowers tenía personalidad de un sicópata. Era callado, en la escuela tenía una colección de moscas muertas que guardaba en una caja de lápices, luego de las clases mataba gatos y perros y los guardaba en un refrigerador que encuentra en un terreno baldío de los Barrens.

La muerte de Patrick en la narración de Stephen King es incluso presenciada por Beverly, quien luego de arrancar de uno de las tantas golpizas de su padre, llega hasta los Barrens y presencia cómo It lo mata con un enjambre de sanguijuelas mutantes.

En la película, Patrick muere en las alcantarillas perseguido por un montón de cuerpos putrefactos, y se convierte en la nueva víctima desaparecida de Derry.

El poder de It sobre Henry Bowers y el papá de Beverly

Una de las cosas que no profundiza la película es el poder que tenía It sobre la mente de Henry Bowers y del papá de Beverly.

Así como It se les aparecía a los Perdedores, también se manifestaba en la mente de los malos de la historia. Henry Bowers tiene una terrible personalidad de asesino en serie impulsada por Eso que le decía qué hacer. Cuando es grande, Henry entra a un manicomio y dice que es la Luna quién le habla y le dice las cosas malvadas que debe hacer.

En la película es It quien impulsa a Henry que mate a su padre con una navaja. Esta es la única alusión al tema que hay en la cinta.

El ente que mortifica Derry también controla al papá de Beverly, por eso es tan violento con su hija y su esposa —que no aparece en la película. En una de las tantas escenas de violencia familiar que sufría Bev, su padre la persigue por todo el pueblo para darle una golpiza.

En una de las escenas finales de la película, It se transforma en el papá de Bev, refiriéndose de esta forma que el miedo más grande de la pelirroja era su padre.

Los Perdedores nunca se pelean

En la película, tras hacer la primera visita a la casa abandonada de Neibolt Street, el grupo se pelea. Richie y Bill se enojan por mucho tiempo, separando a Los Perdedores. Sin embargo esta escena nunca ocurre en el libro. De hecho, el grupo se mantiene siempre afiatados en la búsqueda de saber qué es Eso.

Escena de la diapositiva

El período de tiempo es otra de las tantas cosas que se cambiaron en la película. En el libro los Perdedores enfrentan a It entre 1957 y 1958, mientras que la película está ambientada entre 1988 y 1989. Esto significa que para el Capítulo 2, cuando los Perdedores se reúnan cuando grandes, 27 años después, será en el 2017 y no en los años 80 como narra el libro.

Teniendo en cuenta los años en que se desarrolla la historia en el libro, la escena de las fotografías en la diapositiva no existió en el libro. Sí, It se les aparece en unas fotografías muy antiguas de Derry, pero de una manera más "arcaica". El grupo que lucha contra el monstruo se reúne para ver fotos históricas del pueblo para saber desde qué tiempos existe Pennywise. En un álbum de fotos que se consigue Mike, una de las imágenes recobra vida y comienza a mostrarse como un video. Entre las personas de la imagen se manifiesta It asustando a todo el grupo.

La destrucción de It

Detengámonos un poco en la batalla contra It, una de las escenas más esperadas de la película… y del libro.

Stephen King cuenta en la novela que It es un ente que ha estado desde el inicio de los tiempos en el pueblo de Derry que llegó a la Tierra en un enorme cataclismo como un asteroide. Eso se originó en un vacío más allá del Universo: en los fuegos fatuos o en el Macrocosmo. Millones de años después, ahí donde "aterrizó" Eso, se levantó el pueblo de Derry, donde cada 27 años despierta para alimentarse de hombres, mujeres y especialmente niños.

En la batalla final, King narra que los perdedores tuvieron que arrastrarse por las alcantarillas para llegar a su guarida. Entre toda esa narración, los amigos combaten contra un pájaro gigante (el miedo de Mike) y contra un ojo con tentáculos. Finalmente llegan hasta el refugio de It donde una araña gigante le lanza un hechizo psíquico a Bill Denbrough que lo hace viajar por el Macrocosmo. Aquí el "Gran Bill" combate a It con el Ritual de Chüd, diciendo su trabalenguas "Castiga, exhausto, el poste tosco y recto e insiste, infausto que ha visto los espectros". Cuando It es destruido, aprovecha sus últimas fuerzas para producir una gran masacre en Derry, donde muere mucha gente en un incendio.

Stephen King profundiza en este combate de una forma mucho más mística que literal como en la película. A pesar de que Muschietti mantuvo la idea de que se podía destruir a It haciéndole saber que ya no le tenían miedo, la pelea contra Eso es mucho más literal que en el libro.

“El círculo de sangre”

Tras derrotar a It, los perdedores realizan un círculo de sangre para unir la niñez con la adultez. King narra en el libro que Beverly decide ser "el primer amor" de sus amigos manteniendo relaciones sexuales con cada uno de ellos, además esto ayuda a que puedan escapar de las alcantarillas donde se encontraban atrapados.

Esta polémica escena Andrés Muschietti la omitió la transformó en literalmente en un “círculo de sangre”, donde los chicos, en la rivera de los Barrens se cortan la palma de la mano y juran que si It vuelve a aparecer, ellos también volverán para combatirlo nuevamente.