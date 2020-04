Fabricante del vestuario de la serie Chernobyl dona máscaras y trajes para frenar contagios por coronavirus

Peris Costumes, la empresa que fabricó los trajes de la premiada miniserie de HBO, Chernobyl, está utilizando sus talleres en Madrid y Lisboa para fabricar nuevas máscaras protectoras, batas y cascos.

La empresa anunció que irá en ayuda del personal sanitario que combate la propagación del virus en hogares de ancianos, hospitales, sedes policiales y de servicios sociales en España.

"Estamos viviendo una pesadilla en la que la realidad supera la ficción", dijo el CEO de Peris Costumes, Javier Toledo, según recoge ScreenDaily.

Luego siguió: “Nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a un ser querido y con aquellos que están pasando por una situación incierta con sus ancianos o familiares que luchan contra esta enfermedad”.

Producida por HBO y escrita por Craig Mazin, la miniserie Chernobyl cuenta la historia tras el desastre nuclear de 1986 en la ex-Unión Soviética, haciendo acento en la extensa y compleja operación comunicacional y de limpieza que siguió a la tragedia.

A cargo de la diseñadora Odile Dicks-Mireaux (Doctor Who, Top of the Pops), los trajes fueron nominados a los premios Emmy en la categoría de vestuario gracias a su reconocido apego a la realidad.

Actualmente, un incendio todavía descontrolado arrasa miles de hectáreas dentro de la zona de exclusión de la central nuclear de Ucrania, donde ocurren los hechos de la serie.

Los fuegos, que se iniciaron la semana pasada, han quemado ya 3.000 hectáreas dentro del perímetro de la central que vivió en 1986 la peor catástrofe nuclear de la historia.

En la zona, de perímetro vallado y acceso controlado, aún se detectaban niveles de radiactividad altos, aunque menores a los del accidente debido al paso de los años.

Por estos días, esos niveles experimentaron un pico en ese área debido al humo, según las mediciones de las autoridades ucranias.

Toledo agregó un comentario sobre la serie de HBO: “Si este confinamiento nos ha enseñado algo, es la necesidad de entretenimiento y su importancia en momentos como estos y especialmente en el futuro, aunque a veces puede carecer del reconocimiento que merece”.