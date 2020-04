Patti Smith, Flea y Michael Stipe lideran concierto vía streaming por el Día de la Tierra

Tras el exitoso concierto vía streaming organizado por Lady Gaga -One World: together at home- para reunir fondos para la primera línea en la lucha contra el coronavirus, los eventos musicales en ese formato continúan, esta vez, en favor del planeta.

El 22 de abril fue el Día de la Tierra, fecha que pretende concientizar en torno a la sobrepoblación y la contaminación que provocan el cambio climático.

Para marcar esta fecha, la ONG Pathway To Paris -fundada por Jesse Paris Smith y Rebecca Foon-, convocó diversos artistas a presentarse vía streaming en el 50 aniversario de esta conmemoración. Entre ellos, Patti Smith, Michael Stipe de R.E.M., el bajista de Red Hot Chilli Peppers -Flea-, Cat Power, el bajista de The Strokes -Nikolai Fraiture- y el skater profesional Tony Hawk.

Si bien el Día de la Tierra fue el pasado miércoles, el concierto se realizará el domingo 26 de abril a las 16 horas (horario chileno) a través de Instagram live de Pathway To Paris, organización que tanto Michael Stipe como Patti Smith han apoyado en el pasado.

“Mientras la humanidad enfrenta un futuro incierto, debemos reconocer el hecho de que simplemente no podemos volver a nuestro comportamiento de antes. Tanto como individuos como comunidad global, estamos en tiempos de reflexión, y ahora, más que nunca, tenemos la oportunidad de hacer grandes cambios”, escribieron en la publicación de la ONG.

“El cambio climático es una preocupación global, y hemos visto con el COVID-19 lo que ocurre cuando el mundo realmente trabaja en conjunto para dar con una solución en tiempos de crisis”, continuaron en el anuncio del concierto. “Tratemos el cambio climático con la misma urgencia y pasión", pidieron.