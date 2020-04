The Rolling Stones presentan una canción inédita tras siete años

Por edad, los integrantes de los Rolling Stones son parte del grupo de riesgo del COVID-19. Por espíritu, son incansables. Hace pocos días se sumaron al One World: Together at home, con una interpretación en formato acústico de “You Can’t Always Get What You Want", su clásico de 1968.

Hoy, vuelven a manifestar su ánimo inquieto al lanzar un nuevo sencillo. Se trata de “Living in a Ghost Town”, una composición creada para un nuevo álbum de estudio en que trabajaba el cuarteto, antes de recluirse en sus residencias. La canción está disponible desde el mediodía en todas las plataformas digitales.

“Así que los Stones estaban en el estudio grabando material nuevo antes del cierre de emergencia, y había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos que vivimos en este momento -cuenta el vocalista Mick Jagger en un comunicado-. Hemos trabajado de forma remota y aquí está, espero que les guste”.

La historia en verdad es un poco más larga. Se trata de una canción que en principio fue rechazada, pero insistieron en ella. Como ha pasado en otros momentos de su larga carrera -la búsqueda de arreglos para “Sympathy For The Devil”, por ejemplo-, cuando Jagger y Richards están convencidos del potencial de una creación, vuelven sobre la misma con su bagaje de muchas horas escuchando viejos discos de R&B y alguna cosa del momento que les resulte interesante.

“Vamos a resumir un poco esta larga historia -cuenta el guitarrista Keith Richards en un comunicado de prensa-. Grabamos esta canción hace más de un año en Los Ángeles para un nuevo álbum, algo que está en curso, y alguien nos dijo que era una basura, pero con Mick decidimos que necesitábamos realmente volver a trabajar ahora en ella, así que ¡aquí la tienen!, mantente seguro”.

Richards, con esa eterna sonrisa pícara y su look de pirata, también llegó al streaming hace algunos meses con el documental Under the Influence, disponible en Netflix, en que resume sus influencias, su vínculo personal con la guitarra y la fama.

Por su lado, el siempre compuesto Charlie Watts, también comentó el trabajo. “Disfruté trabajando en este track. Creo que recoge un estado de animo y espero que las personas que lo escuchen estén de acuerdo”.

Las últimas composiciones originales de los Stones en ser publicadas fueron las enérgicas “Gloom And Doom” y “One Last Shot”, incorporadas en el compilatorio Grrr (2012), lanzado con motivo del medio siglo del grupo.

The Rolling Stones

Precisamente, son los recopilatorios los que han ocupado la cartelera de publicaciones del cuarteto en los últimos años. Como si de alguna manera, se ocuparan de recoger para la posteridad su impecable nivel como músicos escénicos.

En 2019 lanzaron Bridges to Bremen y Bridges to Buenos Aires (acaso la capital Stone de Latinoamérica), en que recopilan algunas presentaciones de la promocional del álbum Bridges to Babylon (1997), un trabajo -grabado en un ambiente de tensión entre Jagger y Richards- que no tuvo gran éxito de crítica, pero que dejó sencillos como “Anybody Seen My Baby?” y “Saint of Me”.

En tanto, Blue & Lonsome (2016), fue el último disco de estudio del grupo, aunque este reúne versiones de sus héroes del R&B como Howlin’ Wolf, Willie Dixon, entre otros. Desde A Bigger Bang (2005) -con el sencillo “Streets of love”-, el grupo no ha vuelto a llenar un álbum solo con canciones propias. En tiempos de pandemia, el grupo anuncia su regreso a la faceta creativa, justo cuando otros contemporáneos como Bob Dylan (con dos canciones en el último mes), también han vuelto a publicar nuevo material.

“Muchas gracias por todos sus mensajes durante las últimas semanas, significa mucho que disfruten nuestra música -comenta Ronnie Wood-. Así que tenemos un nuevo tema para ti, que esperamos disfrutes”.

El videoclip de “Living in a Ghost Town” estará disponible desde hoy a las 14.00 horas.