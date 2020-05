Rick and Morty: la vuelta de una serie aplaudida y deslenguada

Antes de la pandemia, Rick and Morty era un éxito rotundo. Después de la pandemia, con el cable y el streaming elevando sus bonos por el encierro, seguramente lo sea más. Pero sus creadores es probable que no están leyendo nada de lo que se habla de la serie, incluso en el confinamiento. “Hace mucho tiempo, incluso antes de que el programa fuera tan popular, antes que las personas se juntaran en lugares como Reddit o en sus propios sitios de fanáticos, creativamente tomamos la decisión de no leer reseñas del show, ni las discusiones de los fanáticos”, dice al teléfono Dan Harmon, sobre la ficción que creó con Justin Roiland en 2013. “Ha cambiado muy poco la forma en que abordamos el programa”, añade a La Tercera.

Discusiones que aumentaron luego del domingo, en que estrenó en EE.UU. la segunda parte de su cuarta temporada, y que el sábado a la medianoche debutó en Latinoamérica la primera tanda de ese ciclo, al lanzarse el segmento Adult Swim en Warner Channel (de lunes a jueves y sábado). La serie sólo parece regirse por sus propias reglas, con adiciones como dragones sexuales, criaturas del espacio o viajes en el tiempo. “Una filosofía que tendemos a adoptar es seguir avanzando con nuevas ideas, nuevos mundos, y no mirar hacia atrás tan a menudo como otros programas”, comenta Roiland.

“La serie se tarda mucho en hacer y el mundo está cambiando muy rápido. Nunca quisimos que el programa fuera de actualidad. El mundo se ha vuelto tan loco. Los temores humanos más básicos son ahora políticos. El mundo se ha vuelto muy dramático, políticamente, está muy polarizado”, opina Harmon, consultado sobre el primer episodio de la cuarta temporada, en que luego de muchos vuelcos hay una alusión directa al fascismo.

“Probablemente esta vez cambió por el hecho de que el fascismo generalmente está presente todo el tiempo, no fue un intento de hacer ningún comentario en ninguna dirección. Decimos: esto está sucediendo. Al igual que podemos hacer referencias a Instagram o Twitter o la electricidad. Es solo mucho fascismo”, comenta entre risas Harmon, también creador de la serie Community, revitalizada gracias a su arribo a Netflix.

Amigos estelares

Al mismo tiempo se dan el gusto de invitar a estrellas como Sam Neill, Paul Giamatti o Justin Theorux. El cineasta Taiki Waititi, director de la nueva película de Stars Wars, le presta su voz a una criatura que funciona como interno para Rick.

“Estuve trabajando con Taika en mi estudio de animación, Starburnsind, estábamos tratando de desarrollar un proyecto juntos, nos caemos bien, y decidimos que el personaje era de Nueva Zelanda”, señala Harmon, mientras que sobre la adición del millonario Elon Musk (como “Elon Tusk”) indica: “Era fanático del espectáculo con sus hijos. Nos invitó a SpaceX para almorzar con él hace unos años, así que fuimos y lo conocimos. Tenía un gran sentido del humor”.

En mayo de 2018 la serie fue renovada para 70 episodios más, sobre lo que Harmon apunta: “Realmente no afecta el proceso creativo. Solo esperamos que el espectáculo pueda durar para siempre”.