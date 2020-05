Trabajadores de las Artes Escénicas rechazan plan de emergencia del Ministerio de las Culturas

Son más de 8 mil los trabajadores que conforman la Red Nacional de Artes Escénicas, quienes a través de una carta rechazaron el Plan de Emergencia presentado por el Ministerio de las Culturas y las Artes el pasado sábado 2 de mayo, con el objetivo de ayudar al sector artístico en medio de la crisis sanitaria.

“Con profundo malestar se recibió en la Red Nacional de Artes Escénicas el Plan de Emergencia en apoyo a las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunciado por el MINCAP que sitúa a las y los trabajadores del sector en la obligación de ‘concursar por ayuda’”, señala la carta.

“El sector sostiene que se está ignorando la urgencia que exige la crisis que atraviesan las culturas, las artes y el patrimonio”, añade en la misiva la red conformada por agrupaciones que representan a los actores, educadores teatrales, diseñadores, gestores culturales, bailarines, espacios independientes, artistas callejeros, titiriteros y circenses, entre otros.

El plan anunciado por el ministerio se centra en cuatro ejes principales que consisten en el apoyo a organizaciones culturales, adquisición de contenidos culturales (pagos de derechos de autor), fomento a la circulación, creación y/o producción artística, y formación y mediación artística. Así, con la reasignación de fondos de $ 15 mil millones de la cartera, se busca prestar apoyo económico al sector cultural.

De acuerdo a la carta, el plan cubriría solo a una parte de los trabajadores del medio. “Se trata de programas que beneficiarán a un mínimo porcentaje de agrupaciones y trabajadores de las artes escénicas, si se considera que solo las Compañías Teatrales Chilenas en Red agrupan a 540 compañías de teatro de todo el país y toda la Red Nacional de Artes Escénicas agrupa a 8 mil trabajadores".

En la plataforma del Plan de Emergencia, el ministerio señala que “el trabajo estuvo apoyado en nuestra Consulta Pública Online y en la labor de secretarios/as ejecutivos/as, encargados/as de área y seremis, quienes sostuvieron numerosas reuniones con distintas asociaciones y agentes culturales, con el fin de acercar el objetivo de estas medidas a las urgencias sectoriales”.

Según la presidenta de Sidarte y vocera de la Red Nacional de Artes Escénicas, Debora Weibel, el principal problema del ministerio es que “no quiere ver la realidad del sector”. Si bien la cartera dirigida por la ministra Consuelo Valdés asegura haber tomado estas medidas de la mano de agentes culturales, las asociaciones de las artes escénicas desmienten haber participado en la elaboración del plan de emergencia.

“Eso no es verdad, porque en las mesas de trabajo nosotros hemos propuesto que trabajemos en medidas que respondan a la crisis y a la crisis nunca se va a responder con algo que de partida sea concursable”, dice Weibel.

Además de rechazar el carácter concursable de los fondos, la Red Nacional de Artes Escénicas señala que el plan no entrega ayuda inmediata a los trabajadores del sector que se han visto afectados durante la crisis sanitaria. “Si se trabajara en paralelo quizás no estaríamos rechazando la medida, pero como es la única opción que se presenta, la rechazamos rotundamente porque no podemos pretender que la crisis que ya va a cumplir dos meses se responda para 3 o 4 meses más, es como una burla”, señala Weibel.

Debido a que las acciones que el Ministerio de las Culturas puede adoptar están reguladas por ley, la Red Nacional de Artes Escénicas pidió la posibilidad de tener contrapartes en otras carteras, que permitan buscar soluciones alternativas.