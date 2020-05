Las 50 mejores series disponibles en Netflix según The New York Times

Leer, cocinar, ejercitarse, escuchar música o podcast o inscribirse en un curso. Opciones para matar el tiempo en casa hay varias, pero los últimos años la más común ha sido ver series, películas y documentales.

Los servicios de streaming dieron una comodidad tal, que de pronto salir al cine dejó de ser atractivo una fría tarde de invierno. O sucumbir a aquella adictiva serie ya no estaba restringido por la emisión semanal de nuevos episodios.

Con más de 180 millones de suscriptores, Netflix es la plataforma con mayor cantidad de usuarios. Entre diversas producciones: que oscilan entre el drama, comedia, romance, true crime, realities y registros musicales, The New York Times seleccionó las 50 mejores series disponibles en el catálogo a mayo de 2020, las que fueron publicadas en orden alfabético.

N.R.: Entre las recomendaciones del sitio estadounidense, hay nueve producciones que no son parte de la biblioteca latinoamericana de Netflix, las que de todas formas serán mencionadas especificando dónde verlas.

1. American Crime Story

Ryan Murphy y Brad Falchuk recrean con un reparto de famosos actores, reconocidos crímenes que impactaron Estados Unidos y el mundo. La primera temporada, trata el juicio contra OJ Simpson (Cuba Gooding Jr., David Schiwimmer, John Travolta) y la segunda es sobre el asesinato de Gianni Versace (Édgar Ramírez, Penélope Cruz, Darren Chris, Ricky Martin).

2. Beastars

Regoshi es un lobo que vive en un mundo de animales antropomórficos. Aunque luce feroz y amenazante, tiene buenas intenciones y es gentil, algo que demostrará como parte del Club de Teatro, donde conoce a otros animales con sus propias historias y problemas.

3. Better Call Saul

Saul Goodman no siempre fue el abogado desfachatado que se muestra en Breaking Bad. Años antes, comenzó en el mundo laboral como junior en el buffet de abogados donde su hermano era la estrella. Tras obtener su título de abogado por un curso en línea, quiere ejercer su profesión, pero el desprecio de su hermano lo hará ver el mundo de forma diferente. Los vacíos legales podían ser su mejor aliado para defender clientes de antecedentes cuestionables.

4. Big Mouth

La serie animada se desarrolla en una escuela secundaria en la que los preadolescentes comienzan a descubrir sus cuerpos y cambios hormonales. Aquel cambio de sensaciones se materializa como grandes monstruos que los acechan constantemente.

5. BoJack Horseman

En los 90, BoJack era el protagonista de una serie cómica familiar muy famosa. Sin embargo, actualmente vive en Los Angeles en una gran casa y vacío por las glorias pasadas. La serie animada basada en un mundo de animales antropomórficas que interactúan con humanos, el protagonista es un ser depresivo que fácilmente sucumbe a las adicciones. Su amigo Todd, su amor platónico Diane, y su archienemigo Mr. Peanutbutter, acompañaran su ruta de permanente autocompasión matizada con locas aventuras.

6. Cheerleaders en acción

La docuserie de seis episodios tiene por protagonistas a las cheeleaders de un escuela en Texas, reconocida en la disciplina. El registro sigue las penas y glorias de los jóvenes que sueñan con obtener el título nacional, que su escuela se ha adjudicado por 14 años.

7. Cheers (1982)

El ex jugador de béisbol, Sam Malone, ahora es propietario de bar Cheers en Boston, donde trabaja un barman borracho y una mesera amargada. Los clientes habituales son Norm, Cliff y Frasier. Inesperadamente se suma como nueva mesera que solía pertenecer a la clase alta, pero venida a menos y tras terminar su relación, debe comenzar a trabajar.

*No disponible en Netflix Latam: se puede arrendar en Amazon.

8. Community

El abogado Jeff Winger perdió su título, por lo que debe volver a una universidad comunitaria para volver a ejercer. En la Universidad de Greendale, conoce un carimástico y diverso grupo de personas entre ellos, un deportista, un empresario, una dueña de casa, una aplicada estudiante y un fanáticos de la ciencia ficción.

9. Crazy Ex-Girlfriend

Rebecca Bunch es una joven abogada que vive en Nueva York gozando de éxito. Sin embargo, siente que algo le falta: amor. Recurriendo a las redes sociales, rastrea a un ex novio -con quien no ha tenido contacto desde hace 10 años- y abandona todo para ir a verlo a California y conquistarlo. Están en sintonías muy distintas, pero Rebecca no pretende rendirse fácilmente.

10. Dark

En un pueblo alemán ocurren sucesos fuera de lo común. Cuando desaparecen dos jóvenes, se desenlaza un viaje espacio temporal que mezcla familias y relaciones parentales en un misterio cada vez más extraño.

11. Dear white people

La ficción sigue a un grupo de estudiantes afroamericanos en una prestigiosa universidad de alumnos mayoritariamente blancos. Es una sátira que lucha contra la injusticia racial, con cada episodio dedicado a un personaje distinto.

12. Derry Girls

En la Irlanda de los 90 se desarrolla una contienda política de grandes proporciones, pero no tiene mayor relevancia para cinco alumnas de un colegio de monjas. La adolescencia tiene conflictos más graves.

13. Fauda

Doron, un veterano agente israelí, vuelve a sus funciones cuando se incorpora a la misión para capturar a Abu-Ahmed, un activista palestino militante de Hamas.

14. Gentefied

En un barrios de Los Angeles, los primos Morales trabajan para mantener a flote la taquería de su abuelo. Tendrán que ingeniárselas para mantener activo el negocio en un barrio cada vez más aburguesado.

15. Godless

Frank Griffin es un despiadado bandido causa terror en una zona del medio oeste de 1880. Griffin va en busca de Roy Goode, un antiguo aprendiz suyo que se convirtió en enemigo. En su huía, Roy llega a un poblado en Nuevo México en el que viven mayoritariamente mujeres viudas.

16. Grace and Frankie

Grace y Frankie son amigas hace años, amistad que se verá fortalecida cuando sus maridos les revelan que son homosexuales. El vínculo entre ellas será su respectivo pilar, mientras superan este golpe en sus vidas que las lleva a redescubrir su sexualidad y tener diversas anécdotas.

17. Halt and Catch Fire

Se desarrolla a comienzo de los 80 cuando los computadores poco a poco toman más camino. Las ideas de un visionario ingeniero se verá enfrentado con los intereses de los grandes corporativos.

18. Hilda

La serie animada británica tiene a Hilda como protagonista, una chica de cabello azul que tiene diversas aventuras en un mundo de fantasía lleno de elfos, gigantes, y otras criaturas.

19. I am not okay with this

Sydney es una adolescente que no disfruta mucho de la vida, pero se apoya en su mejor amiga. Su rutina cambia cuando su amiga comienza una relación con un chico de la escuela que Sydney odia, quien también detona que descubra extraños poderes.

20. I think you should leave (with Tim Robinson)

Tim Robinson y sus invitados realizan una serie de sketches en los que el objetivo es lograr que las personas solo quieran salir de ese lugar.

21. Jane the virgin

Jane es una joven virgen de 23 años. Tiene un novio de larga data, pero pretende respetar lo que su abuela le dijo cuando pequeña: respetar su cuerpo y esperar al matrimonio. Sus planes cambian de la noche a la mañana cuando una visita al ginecólogo termina con ella recibiendo la inseminación artificial que debía hacerse otra mujer.

22. Jeopardy!

Programa de concursos en el que se hacen diversas preguntas de conocimiento a sus participantes.

*No disponible en Netflix Latam.

Alex Trebek presentador de Jeopardy frente a un monitor

23. Lost in Space

30 años en el futuro, la humanidad colonizó en otros planetas. La familia Robinson fue elegida para formar una nueva colonia en otro punto de la galaxia. Sin embargo, pierden el rumbo y debe aterrizar en un planeta desconocido donde se enfrentarán a diversos peligros.

24. Mad Men

En la década de lo 60, la Publicidad era una de las profesiones con más glamour. Con Don Draper como protagonista, la ficción da una mirada a los hombres que dieron forma a lo que se promocionaba como sueños e ideales a alcanzar, en un ambiente cargado de machismo y tratos dudosos.

25. Medical Police

Dos médicos estadounidenses son reclutados por el gobierno para lidiar con el origen de un letal virus brasileño. En la búsqueda de una cura desentrañarán turbios planes.

26. Monty Python Flying Circus

Los Monty Python protagonizan esta serie cargada de humor mezclada con crítica social y política.

27. Nailed it!

Cocineros amateur compiten por replicar complejas recetas de repostería. Sigue un formato ‘reality show’.

28. Night in Earth

Docuserie británica que registra lo que hacen las especias nocturnas.

29. One Day at a time

Penélope Álvarez es jefa de una familia cubana-americana. Como madre divorciada on dos hijos, además de aprender a vivir con las hormonas adolescentes, lidia con su madre y un amigo de la familia que la ayuda en los quehaceres del hogar.

30. Orange is the New Black

Piper Chapman es condenada a prisión por cargar un maletín lleno de drogas, un trabajo que su ex novio le pidió hacer. Al interior de la cárcel femenina establecerá amistad con varias de las reclusas, romperá prejuicios y descubrirá su propia fortaleza.

31. Penny Dreadful

En el Londres victoriano, la vidente Vanessa Ives recluta a un pistolero norteamericano para que realice un asesinato. También convoca al Doctor Victor Frankenstein, al Profesor Van Helsing. Encontrar criaturas extrañas y misteriosas circunstancias, es de esperarse.

*Netflix la sacó de su catálogo Latam. Actualmente se puede arrendar en Amazon.

32. Poco Ortodoxa

Esty Shapiro es una joven nacida y criada en una comunidad judía ortodoxa en Brooklyn. Con un matrimonio arreglado a los 17 años, dos años después se da cuenta que no aguanta más: no pertenece allí. Decide obtener dinero, tomar lo necesario y huir a Berlín para encontrarse a ella misma. Sin embargo, no tendrá el camino fácil: su marido y su cuñado irán en su búsqueda.

33. Pose

Ambientada en la década de los 80, la serie da cuenta de varios elementos de la sociedad neoyorquina de aquellos años: el universo del lujo, la cultura pop de aquellos años, la sexualidad, y el sida como tabú.

34. Russian Doll

Nadia Vulvokov celebra su cumpleaños cuando sufre un extraño accidente que le causó la muerte, o más bien, debió causárselo, porque despierta de aquel impacto y la fiesta comienza nuevamente. Nadia está atrapada en un extraño bucle que repite su fiesta una y otra vez.

35. She-Ra and the Princesses of power

She-Ra lidera la rebelión para liberar a su pueblo -Etheria- de los monstruos invasores de Horde.

36. Star Trek

La serie de la década de los 60 que ha inspirado nuevas generaciones -tanto en series como películas-, tiene por protagonista a la flota estelar de la Enterprise comandada por el Capitán Kirk y el Oficial Spock. La tripulación tiene por objetivo explorar diversos planetas.

37. Stranger Things

En el pueblo de Hawkins en Indiana, Will desaparece misteriosamente sin dejar ningún rastro. En simultáneo, una niña con extraños poderes escapa de un laboratorio oculto. Ni los amigos de Will ni su madre, se rendirán en la búsqueda. Aunque la policía haya decidido rendirse. Los sucesos que acontecen en el pueblo, no son normales.

38. The Circle

Es un reality show en el que los concursantes viven en un mismo edificio, pero no tienen contacto entre sí. Sí se pueden comunicar mediante una plataforma denominada “The circle”, en la que crean perfiles de sí mismos y quienes adquieran más popularidad tienen más posibilidades ganar. El truco está en que pueden hacerlo siendo ellos mismos o inventando una nueva identidad. Los que tengan menos amigos y “likes” en dicha red social, son eliminados sistemáticamente.

39. The Crown

Netflix recreó la historia de la Reina Elizabeth II desde su coronación, revelando su dinámica familiar, relación de pareja, el contexto político de Gran Bretaña y, sobre todo, sus propios conflictos como cabeza de la realeza.

40. The Good Place

Eleanor murió. Pero de pronto despertó en un maravilloso lugar denominado The Good Place, al que llegan todas aquellas personas que hicieron buenas acciones durante su vida. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de darse cuenta que la confundieron con otra persona y que en realidad no le corresponde ese lugar.

41. The Office

Basada en la versión británica creada por Ricky Gervais, la serie se configura al interior de una oficina de una empresa de papelería. Con un carismático jefe, cada uno de los empleado se muestra con sus peculiaridades en este formato mockumentary.

*No disponible en Netflix Latam. La puedes encontrar en Amazon Prime Video.

42. The Repair Shop

En este programa británico de tele-realidad, el restaurador de muebles Jay Blades dirige un equipo que arregla reliquias familiares.

*No disponible en Netflix Latam. Se puede arrendar en Amazon.

43. The Staircase

Kathleen Peterson fue encontrada muerta a los pies de la escalera y el sospecho es su esposo, el escritor Michael Peterson . ¿Fue accidente o intencional? La docuserie pretende responder esas preguntas.

44. The Twilight Zone

La serie de los años 50, tomaba casos cotidianos y los mezclaba con ciencia ficción y fantasía, exponiendo escalofriantes historias que comenzaban con sucesos perfectamente probables.

*No disponible en Netflix Latam ni en ningún servicio de streaming.

45. The West Wing

El demócrata Josiah Bartlet es el presidente de Estados Unidos y está convencido que hace su trabajo a la perfección. La serie muestra las peripecias del equipo por mantener el país en pie y un buen prestigio para el partido demócrata.

*No disponible en Netflix Latam. Se puede arrendar en Amazon.

46. Tiger King

Joe Exotic es un estadounidense fanático de los grande felinos, a tal nivel que tiene una suerte de gran zoológico en su casa, donde los expone al público, graba un show en youtube y presta los cachorros para fotografías y juegos. Por otro lado, Carole Baskin se proclama defensora de estos animales y se opone a las prácticas de Exotic. Lógicamente Joe considera a Carole como su archienemiga, a tal nivel que contrató un sicario para darle muerte, acción que lo tiene en prisión actualmente. Una bizarra docuserie con tigres, armas, poliamor y un misterio sin resolver.

47. Unbelievable

Marie es una adolescente que acusa haber sido violada, pero nadie le cree. Dos detectives toman el caso recorriendo un turbio camino hacia la verdad.

48. Unbreakable Kimmy Schmidt

Kimmy vivió gran parte de sus años de juventud encerrada en un búnker tras unirse a una extraña secta. Tras ser liberada pretende hacer su vida, pero lejos de sentirse paria a causa de su experiencia, ve todo con alegría y optimismo. Nada es imposible para Kimmy.

49. When they see us

Una mujer fue violada y golpeada brutalmente en Central Park. Cinco jóvenes afroamericanos -menores de edad- fueron culpados injustamente solo por estar en el momento y lugar equivocados. La fiscal a cargo hizo todo lo posible por encajar piezas que no debían ir juntas, y los adolescentes fueron sometidos a interrogatorios crueles que los obligó a mentir, creyendo inocentemente que esos les daría libertad. No tenían cómo anticipar que una ida al parque los haría cumplir condena por años en prisión.

50. Yo Nunca

Inspirada en la infancia de Mindy Kaling -productora y creadora de la serie- la ficción sigue a una adolescente de ascendencia India que vive el proceso de cambio corporal y hormonal en un colegio norteamericano. Junto a sus amigas, su objetivo será tener relaciones sexuales con el chico de sus sueños, pensando que esa es la meta para una chica de su edad. Un humor refrescante entre los estrenos de Netflix.