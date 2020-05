“Como HBO, pero en esteroides”: así es HBO Max, la casa de las películas DC, Friends y Casablanca

En medio de la pandemia, el servicio de streaming de Warnermedia anunció su lanzamiento en Estados Unidos para este miércoles 27 de mayo. Una sorpresa considerando que incluso se postergó la reunión de Friends prevista para el gran evento.

AT&T calificó HBO Max “como una especie de HBO, pero en esteroides”, ya que su catálogo está conformado por las producciones originales de HBO, Warner y Adult Swim, entre otros, contemplando tanto películas como series. Lo anterior sin contar el estreno del Snyder Cut de Justice League.

Netflix, Amazon Prime y Disney+ tienen razones para preocuparse debido al catálogo que propone. Game of Thrones, Los Soprano, The Wire, Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty, Casablanca y Ciudadano Kane, son solo algunas de las tantas obras audiovisuales que conformarán la oferta de HBO Max.

Las diferencias con HBO GO y HBO Now

Todas tiene “HBO” en su título, pero no proveen el mismo servicio (mucho menos el mismo precio). Mientras HBO Max tendrá un costo de $14.99 dólares, las otras cobran otro valor monto, pero tienen un contenido más acotado.

HBO GO

Con un precio de $7.700 mensual, incluye contenido original de HBO y películas taquilleras. Para quienes tienen proveedor de cable -con HBO como parte del servicio- no tiene costo asociado.

HBO Now

Es un servicio aparte con un catálogo más amplio y un precio de $15 dólares al mes. Funciona de la misma forma que Netflix o Amazon Prime, y cuenta con un periodo de prueba de un mes. Su diferencia con HBO Max, será que este último incluirá producciones originales que serán anunciadas próximamente.

“Para mí el mejor catálogo, o uno que le rivaliza a Netflix bastante, es el de HBO GO”, dice Isabel Plant, crítica de cine y series en Radio Pauta. "Simplemente porque en series y miniseries, HBO y su archivo casi no tienen desperdicio, mucho filete. Sumado a que han estado sumando más películas grandes; cuando tengamos la nueva plataforma, que una HBO con Warner, va a ser un competidor fuerte, solo si arregla esa muy pésima interfaz”.

Apreciación que Rodrigo Munizaga, crítico de series en La Tercera, comparte: “Tener a The Wire, Los Soprano y Six Feet Under en tu oferta ya te pone por sobre la competencia. Pero también es el canal que estrena los mejores documentales —imprescindible el de las fake news— y nuevas series —La conjura contra América, Run—, además de contar con un catálogo muy contundente de películas", explicó a Culto.

Compatibilidad con dispositivos

HBO Go y HBO Now tienen compatibilidad con diversidad de dispositivos de reproducción: aparatos portátiles iOS, aparatos portátiles Android, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Playstation 4, XBoxOne, Chromecast, Android TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV y navegadores.

Para HBO Max, en tanto, no se ha confirmado su funcionamiento en Roku, Amazon Fire TV y LG Smart TV, pero sí en los dispositivos anteriormente mencionados.

Claro que -cabe mencionar- el debut de HBO Max comienza mañana. Es cuestión de tiempo para determinar un análisis completo de su experiencia de usuario.