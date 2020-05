Desert Sessions presenta videos dirigidos por alumnos de la New York Film Academy

Josh Homme ama la música. No solo como productor, guitarrista y cantante de bandas como Kyuss y Queens of the Stone Age, también como impulsor del proyecto musical Desert Sessions.

Fundado en 1997, Desert Sessions continuamente cita músicos de diversas bandas para grabar jornadas musicales posteriormente publicadas en formato físico. A la fecha han publicado 11 vinilos y 5 CDs -estos últimos contienen dos sesiones cada uno-.

Esta vez decidieron dar un paso más allá.

“Desert Sessions de Josh Homme siempre se ha motivado por los principios de colaboración y la expresión artística sin límites”, publicaron en la introducción de dos nuevos videos musicales.

“En un esfuerzo por crear un puente entre el espíritu colaborativo del colectivo musical y las artes visuales; Desert Sessions junto a la New York Film Academy galardonó a dos realizadores de la NYFA y los motivó a crear videos musicales para Desert Sessions Vols. 11 & 12”, explicaron.

Gabriele Fabbro y Jonathan Samukange fueron premiados por los representantes del proyecto musical y su escuela, para dirigir -desde su propia visión- los videos correspondientes a las canciones “If you run” y “Move Together”, los que fueron publicados en Youtube.

La directora italiana Gabriele Fabbro, estuvo a cargo de la balada acústica “If You Run” para crear una exploración de la violencia contada a través de los ojos de una curiosa mujer joven, específicamente inspirada en ataques mortales de periodistas europeos.

“Solía leer muchas noticias sobre asesinatos, especialmente en periódicos europeos. Recuerdo uno en particular que sucedió en un campo de maíz. Ese artículo me vino a la mente cuando escuché ‘If You Run'", dijo Fabbro en un comunicado.

“Con este video quiero tocar temas como el feminicidio, la búsqueda de justicia, ‘la inocente curiosidad vs. la violencia’. Pero sobre todo, quiero jugar con un miedo existencial. El miedo de la impotencia. Cada herramienta en el video, desde las temblorosas tomas hechas a mano hasta el sonido distorsionado de la radio, sirven para exagerar este miedo”, relató la realizadora italiana.

El director Jonathan Samukange, tomó una dirección completamente opuesta, reimaginando “Move Together” de los Vols. 11 &12, como la banda sonora de una versión psicodélica de la historia de Adán y Eva.

En su entrevista sobre el video, Samukange dijo: “Quería crear un balance imperceptible entre gráficas de computadora y la realidad. Quiero que mi audiencia escape en una cápsula del tiempo, siguiendo la trágica historia de Adán y Eva", relató sobre el video grabado en Zimbawe, país natal de Samukange.

“Esta idea es completamente loca, pero también está basada en la realidad con temas como el amor, la unión, la colaboración, traición, e incluso el lavado de cerebro", explicó respecto al clip que muestra residentes de una aldea completa y el paisaje para crear un viaje a través del tiempo.

Luego de 16 años de silencio musical, los volúmenes 11 y 12 -publicado el 25 de octubre de 2019- consta de ocho canciones grabadas en su mayoría en diciembre de 2018.

Josh Homme trabajó en ellas junto a Billy Gibbons (ZZ Top), Stella Mozgawa (Warpaint), Jake Shears (Scissor Sisters), Mike Kerr (Royal Blood), Carla Azar (Autolux, Jack White), Les Claypool (Primus), Matt Sweeney (Chavez, Superwolf, Endless Boogie) y Matt Berry (What We Do in the Shadows, Toast of London), entre otros.