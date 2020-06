Festival We Are One: estrenos y charlas de grandes directores

Robert De Niro, uno de los fundadores del Festival de Tribeca, es tan directo que no teme empezar una respuesta expresando las dudas iniciales sobre lo que promociona. Así al menos parece cuando se refiere al Global Film Festival.

La iniciativa reúne a encuentros como Tribeca, Cannes o Venecia en la plataforma YouTube. En total se presentan más de 100 filmes y charlas de cineastas hasta este domingo en forma gratuita.

“Es divertido, pues una parte de mí mismo tenía algunas dudas sobre la factibilidad de una iniciativa de este tipo. Se necesita demasiada coordinación”, comentaba De Niro en videoconferencia. “Pero una vez que las cosas comenzaron a tomar forma, me di cuenta de que era una gran idea. Es un indicio de cómo pueden ser los encuentros del futuro”, agregaba.

Aquí, algunos destacados:

- The Epic of Everest (1924), de J.B.L. Noel. Mañana jueves, a las 17 horas. Un hallazgo. John Noel, o el Capitán Noel, fue el fotógrafo de la expedición al Everest de 1924 en que murieron los ingleses George Mallory y Andrew Irvine. Con el material filmado financió su propio documental del viaje. Fue restaurado por el Instituto Británico del Cine (BFI).

- Wake Up: Stories from the Frontlines of Suicide Prevention (2020), de Nate Townsend. Mañana jueves, a las 18.45 h. Esta película es uno de los estrenos del festival. Después de la muerte de un compañero, estudiantes de la Universidad de Missouri formaron una organización de prevención del suicidio. La cinta es parte de la iniciativa y registra los casos de veteranos de guerra, miembros de la comunidad LGBT, universitarios y poseedores de armas

- Ang Lee conversa con Hirokazu Kore-eda. Viernes 5, a las 17.30. El realizador de Secreto en la montaña mantuvo una animada charla a principios de año en el Festival de Berlín con el cineasta japonés Hirokazu Kore-eda, ganador de Cannes 2018 por Somos una familia. Un cruce de miradas poéticas desde Oriente.

- Coppola + Soderbergh. Sábado, a las 18.45. Con motivo de los 40 años de Apocalipsis ahora, su realizador Francis Ford Coppola fue entrevistado por Steven Soderbergh (La gran estafa) en Tribeca 2019. Las anécdotas de la turbulenta filmación del clásico sobre Vietnam han llenado páginas de diarios y memorias. Este encuentro está a esa altura.