Radiohead lanza su propio rompecabezas

Durante la pandemia de coronavirus, Radiohead se ha convertido en una de las bandas más comprometidas con sus seguidores. Sus esfuerzos por acompañar el confinamiento han incluido el lanzamiento de música inédita, rarezas y mucho material en vivo del pasado, considerando entre otros, conciertos memorables como “Live From A Tent In Dublin” o el mítico “From the Basement”.

Ahora llega Radiohead Fragmentary Time Waster, un rompecabezas de mil piezas que recrea la portada del EP Com Lag (2plus2isfive) de 2004, obra del artista Stanley Donwood, colaborador de los ingleses desde sus inicios.

Así reza el anuncio de los de Oxford:

Según un dato de Rolling Stone, Radiohead Fragmentary Time Waster está fabricado con materiales 100% reciclados y viene impreso en papel FSC, que a diferencia del reciclado común acredita que la madera utilizada proviene de bosques gestionados según los criterios del Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés).

Disponible a contar del 25 de agosto en la tienda del grupo, el rompecabezas ya puede ser reservado por un precio de $35 dólares (CL$ 28.500).

Ayer, como cada jueves desde que comenzó la pandemia, el grupo liberó “Live in Saitama”, su concierto en Japón el año 2008 que forma parte de la gira mundial de In rainbows.