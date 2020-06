Stephen King duro con Trump: “Yo diría que alguien incapaz de leer y de escribir no puede pensar”

Tiempo ha, en un perfil del escritor de 72 años aparecido en The New York Times, el periodista describe un juego que Stephen King practica con su familia: mientras uno inventa el guion de una historia en la que el protagonista está en problemas, luego, todos los demás responden con un final de suspense.

Hace unos días, el autor de El resplandor y Carrie, que regresa a los estantes con La sangre manda —cuatro novelas cortas sobre las fuerzas ocultas que nos acechan—, fue puesto a prueba en medio de una nueva conversación con el medio estadounidense.

-Un tipo con fobia a los gérmenes tiene miedo de salir de casa, pero se ha quedado sin comida. Su teléfono no puede pedir nada por Internet, porque todos los servicios de entrega de alimentos están saturados. ¿Qué pasa después?

-Ok, así que tenemos a ese tipo, ¿verdad? Tiene miedo de salir. Tiene mucho miedo de salir, porque el virus está en todas partes. El chico se lava las manos compulsivamente. Se imagina a esos gérmenes arrastrándose por sus manos y sus brazos, y piensa: “Bueno, se está muy bien en casa, es bastante segura. Lo he desinfectado todo y llevo mis guantes, pero tengo mucha hambre. ¿Qué puedo hacer para comer?” Mira a su alrededor y le dice a su perro: “¡Fido. Ven aquí, Fido!”.

“Eso es de cobardes”

King pasa sus días entre la escritura y Twitter, dos actividades compatibles con el encierro y que mantienen en actividad al “maestro del terror”. “Es muy divertido”, dice sobre la red social. “Es como el patio más grande del mundo en el que los vecinos cotillean. Aunque de vez en cuando, puedes tropezarte. A mí me ha pasado varias veces”, explica sobre cuando señaló que era incorrecto retirar el libro de memorias de Woody Allen por parte de su editor. “Que diga lo que tenga que decir”, escribió en Twitter y ardió Troya. Aunque él nunca sintió la necesidad de corregir o matizar. “No vi ninguna necesidad, porque la clave fue que el editor había aceptado publicar aquel manuscrito. Habían acordado hacerlo, lo firmaron. La razón por la que se echaron atrás fue solo el miedo a la publicidad negativa. Eso es de cobardes”, sentencia.

“La mayoría de los best sellers caen muertos y simplemente desaparecen”

Respecto de la crítica, el debate sobre su mérito literario o su lugar en el canon ha desaparecido cuando fue honrado por la National Book Foundation. Incluso voces latinoamericanas como Mariana Enríquez lo han mencionado como merecedor del Nobel de Literatura. Según él, “cuando miras a algunas de las personas que trabajaron en el siglo XX, la idea de que yo sería parte de ese canon es ridícula. No me vas a poner con John Updike, y mucho menos con personas como Faulkner o Steinbeck. Tal vez Steinbeck un poco”. Dice Stephen King que ha tratado de escribir con la mayor honestidad posible sobre personas y situaciones comunes, y que gracias a eso sobrevivió a muchas de las malas críticas. Aunque aclara: “No estaré para ver el veredicto final. La mayoría de los escritores que son best sellers caen muertos, y su trabajo cae de la lista. Simplemente, desaparecen”.

Un arma cargada donde alguien con trastornos mentales puede agarrarla

Una vez dijo que sin la ficción, podría haber terminado como el francotirador de la torre de la Universidad de Texas. Y en lo que respecta a sus lectores, ha tenido problemas con los fanáticos perturbados. Su libro Rabia fue retirado de circulación luego que se encontró en el casillero de un niño que cometió un tiroteo. Sobre aquel texto, cuenta que escribió el primer borrador cuando estaba en el último año de secundaria. “Mucho de lo que hay allí era la olla a presión de la escuela secundaria. Sientes el impulso de decir: ‘¿Qué pasaría si pudieras cortar el nudo gordiano y llevar una pistola a la escuela y mantener a tus compañeros como rehenes?’. Nunca fue un guion incitando a cometer tiroteos masivos. Pero, aún así, después de un par de esos incidentes, te dices a ti mismo: ‘Esto es como dejar un arma cargada donde alguien con trastornos mentales puede agarrarla’. Así que es hora de ponerla bajo llave”.

En el pasado, cuando la gente le preguntaba por qué escribe sobre cosas perturbadoras, dijo: “¿Por qué suponen que tengo otra opción?”.

Stephen King

“Alguien incapaz de leer y escribir no puede pensar”

¿Trump le recuerda a alguno de sus personajes? “A Greg Stillson”, dice sobre el hombre de La zona muerta. “Greg Stillson es político, y dice en un momento: ¿Sabes qué? Cuando llegue a ser presidente, enviaremos nuestra basura al espacio exterior. No habrá más contaminación. ¡Y la gente lo creyó! También creyeron a Trump cuando dijo que iba a construir un muro y que México lo pagaría, ¿no? La gente quiere respuestas simples. Quieren un hombre a caballo, y Trump es ese tipo”.

Según cuenta el escritor, el presidente estadounidense Donald Trump lo indigna. “Es que estoy indignado por lo estúpido que es. Pero eso no es su culpa. Él es lo que es. Lo que realmente más me indigna es su pereza. Hay muchas cosas reales en las tiras cómicas ‘Un genio muy estable’ sobre su incapacidad para ponerse a trabajar y leer los papeles. ¡Leer los papeles! Así es. Usted podría hacerlo mejor. Yo podría hacerlo mucho mejor. Porque tenemos un sentido de responsabilidad. Quiero decir, hemos tenido antes comandantes en jefe que eran estúpidos, Gerald Ford no era ninguna lumbrera. Pero, es que cuando miras a Trump, no estoy ni siquiera seguro de que ese hombre lea muy bien. Sé que no escribe muy bien. Yo diría que alguien incapaz de leer y de escribir no puede pensar. Eso es lo que tenemos”.

Pennywise

“Pennywise, el payaso de It, permanecerá”

Sobre su legado, King asegura que nunca hizo algo pensando en que funcionará. “Cuando me encuentro en el medio de algo, una parte de mí siempre se dice a mí misma: ‘Esto es ciertamente un pedazo de mierda’ (...) No sé qué pasará con mis cosas cuando muera, pero una cosa de la que estoy bastante seguro es que Pennywise, el payaso de It, permanecerá. El resto de las cosas pueden desaparecer, pero dentro de 200 años, la gente dirá: ‘Pennywise es realmente aterrador’”.