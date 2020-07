Una historia original: Los Prisioneros liberan documental sobre su disco de 2003

El período de reunión de Los Prisioneros, a comienzos del siglo, continúa proporcionando material de archivo en tiempos de revisionismo. Para esta jornada se espera el estreno de la primera parte del documental El Álbum, un registro firmado por Carmen Luz Parot -quien registró el concierto de regreso en el Estadio Nacional-, sobre el trabajo del disco homónimo del grupo de 2003.

Este disco, disponible desde abril en las plataformas digitales, fue el último grabado por el trío con el guitarrista Claudio Narea en sus filas. Precisamente, fue durante ese proceso en que se produjo el quiebre, ya que el hombre de “Lo estamos pasando muy bien” cuestionó las composiciones deJorge González, mientras que este último le reprochó no empeñarse lo suficiente. Es decir, este registro sería algo así como el equivalente a la película Let it Be del grupo.

Los pequeños clips de adelanto, muestran fragmentos del trabajo. La grabación de cuerdas para “Canción del trabajo”, una sesión de Tapia y González para “El otro extranjero” y alguna opiniones de Claudio sobre “Ultraderecha”, el primer sencillo del disco.

El documental de treinta minutos de duración se liberará a las 20.00 horas en el canal de YouTube, Planeta Prisionero, el mismo en que se ha subido los archivos audiovisuales sobre el trío; como el primer ensayo de cara al concierto de reunión, los registros del show en el Estadio Nacional y cuatro cortes de la presentación en la Quinta Vergara de 2002. Serán entregas diarias entre jueves y el domingo 5 de julio, donde se podrá ver al completo.