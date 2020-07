“It don’t come easy”: el hit que unió a Ringo Starr y George Harrison

Tras el final de The Beatles, la atención sobre la actividad de sus exintegrantes recayó, de forma previsible, en los proyectos emprendidos por John Lennon y Paul McCartney. Sin embargo, en abril de 1971, el baterista Ringo Starr rompió las expectativas cuando posicionó un single en el número #4 del UK Singles Chart: "It don't come easy".

Este tema no era la primera aventura en solitario de la voz de "With a little help from my friends". Un poco más de un año antes, había lanzado el álbum Sentimental Journey, en que versionó viejas canciones de jazz, y poco después, en septiembre de 1970, editó el disco Beaucoups of Blues, un trabajo de sonido country. Es decir, sus trabajos se alejaron de la sonoridad Beatle para indagar en los intereses propios.

Muy a su pesar, los primeros lanzamientos de Ringo no tuvieron mayor repercusión comercial. Por ello, decidió concentrarse en la actividad cinematográfica con la producción del documental Born to Boogie, sobre T-Rex. De esta forma el de Liverpool se alejó de la música por tiempo.

Ello cambió cuando decidió publicar "It don't come easy". En rigor la canción se trabajó el año anterior, en marzo de 1970, apenas acabó las sesiones para Sentimental Journey, en los estudios Trident, donde a veces los Beatles solían hacer algunas grabaciones fuera del complejo Abbey Road.

Pese a que Starr está acreditado como el compositor del tema, en su mayoría fue una creación de George Harrison, a quien el baterista le había pedido que le escribiera una canción. El hombre de "Wah Wah" le mostró varias melodías y esquemas posibles, pero por entonces casi todas hablaban sobre religión. De esta forma, indagando en otros motivos líricos, llegaron a la letra final.

En principio, el track se iba a llamar "You Gotta Pay Your Dues". Se grabó en una intensa jornada bajo la producción de George Martin, mientras Harrison se ocupó de la dirección musical. Por ello instó a grabar una y otra vez la pista base, en la que él tocó la guitarra acústica, Klaus Voorman -un músico alemán amigo de los fab four desde los tiempos de Hamburgo- en el bajo, Stephen Stills al piano, y Ringo sentado en la batería. En total hicieron 20 tomas, y la última fue la elegida para añadir overdubs.

Posteriormente, el compositor de "Something" grabó varias pistas de guitarra eléctrica, antes de que Starr grabara sus voces. Pero Martin consideró que la calidad de la interpretación del vocalista no era óptima por lo que dedicaron un par de jornadas más a grabar una toma definitiva, la que consiguieron con mucho esfuerzo.

En las sesiones también participaron Ron Cattermole en saxofón y trompeta, y los integrantes del grupo Badinfger, Pete Ham y Tom Evans, quienes grabaron coros.

Tras publicar el sencillo -con "Early 1970" en la cara B-, el éxito comercial la convirtió en una de las canciones más conocidas en el repertorio del músico, hasta hoy. Poco tiempo después, en agosto de 1971, Harrison y Starr la tocaron durante el famoso Concert for Bangladesh, que posteriormente se editó como un álbum con el mismo nombre.

Hasta 1973 debería esperar el músico para ver no uno, sino dos temas bajo su nombre en lo alto de las listas, cuando "Photograph" -también coescrita con el guitarrista- y "You're Sixteen" -original de Robert y Richard Sherman-, se impusieron en el número uno del ranking Billboard. Son los únicos que ha conseguido en su carrera.

No era la primera vez que George y Ringo colaboraban. En la película Let it be se ve como los dos trabajan en los primeros esbozos de "Octupus's garden", la canción del percusionista que posteriormente se grabó para el disco Abbey Road.

La canción también suena sobre el final del capítulo 31 de la segunda temporada de Los Simpsons, titulado Pinceles con alma, que narra la historia de la admiración de Marge por Ringo durante su juventud, a partir de las pinturas que ella hacía del Beatle.