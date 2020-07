La carrera abierta por los Emmy 2020

Desde 2015, cada vez que fue elegible Game of thrones se impuso como Mejor drama en los Emmy, aplastando las opciones de títulos como Better call Saul, This is us o Westworld.

Ante la ausencia de la serie de fantasía de HBO que reinó durante años, la corona no irá para ninguna de ellas. Las dos últimas no postulan en la categoría principal y la primera -eterna candidata al galardón y jamás ganadora- resultó menos considerada que en otras ocasiones, siendo omitido su protagonista, Bob Odenkirk. Así las cosas, este año todas las miradas se las lleva Succession, la feroz historia de un dueño de un imperio de las comunicaciones que aspira a retirarse y heredar su lugar a uno de sus cuatro hijos.

En reconocimiento a su segunda temporada, la serie de HBO ya ganó el Globo de Oro y está en buen pie para consagrarse como Mejor drama del año, respaldada por un total de 18 de nominaciones, solo igualada por Ozark, la oscura ficción de Netflix que en su tercer ciclo alcanzó su mayor número de candidaturas hasta ahora. En la ruta a conseguir el premio mayor estarán otras viejas conocidas de la categoría, como The handmaid’s tale, Stranger things y The Crown, que logró 13 nominaciones.

En el recuento total, en tanto, la sucesora de Game of thrones es Watchmen, la serie de HBO que reinterpretó la obra de Alan Moore y Dave Gibbons con resultados excepcionales. Su balance de 26 nominaciones fue mezcla de sorpresa y reivindicación, luego de ser completamente ignorada por los Globos de Oro a inicios de año.

Parte de múltiples listados de críticos que la situaron entre lo mejor de 2019, la producción elaboró a partir de la masacre de Tulsa en 1921 una historia donde el racismo y el supremacismo blanco laten en los nueve episodios, a través de una heroína que no existía en la novela gráfica, Sister Night, su linaje y el enfrentamiento con un enemigo de ultraderecha.

Urgente y audaz, logró menciones para su protagonista, Regina King, además de Jeremy Irons y tres actores secundarios, todos afroamericanos, liderando el récord de nominaciones que consiguieron los intérpretes negros, un 34,3% del total de candidatos según reportó Variety.

¿Récord de Netflix?

Nunca antes una compañía habría alcanzado las 160 candidaturas que logró ayer Netflix, superando las 137 que obtuvo el año pasado HBO (ahora con 107). El recuento de la plataforma de streaming incluye como su tercer título más nominado a Hollywood (12), el acercamiento de Ryan Murphy a la edad de oro de la industria, que fue recibido con tibieza en el momento de su debut.

Luego con ocho están el tercer ciclo de Stranger things y la elogiada miniserie Poco ortodoxa, después el reality Queer eye (7) y con seis la docuserie que fue fenómeno al inicio de la pandemia, Tiger King.

Fuera de la discusión en torno a la calidad de cada una, el resumen de los estudios detrás de cada proyecto arroja un saldo diferente. HBO Entertainment llega a las 107 nominaciones, mientras que Netflix Original Production aparece con 33. Esto debido a que algunos títulos originales de la plataforma son producidos por otras compañías, como The Kominsky method (Warner Bros. Television) y The Crown (Sony Pictures Television).

En cualquier caso, ese sería el único ítem donde la televisión convencional podría aparecer como ganadora, sobre todo ante la entrada con fuerza de los nuevos servicios de streaming. En su bienvenida, Disney+ alcanzó las 19 nominaciones, de la mano de las 15 que obtuvo The Mandalorian, la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal, incluyendo Mejor drama. No es un mal estreno en los galardones, considerando las 47 candidaturas de NBC y las 36 de ABC, canales ya habituados a mirar de lejos a la competencia.

También debutante, Apple TV+ se encumbró con 18 candidaturas. La mayoría son de The Morning Show, la serie que le dio el Globo de Oro a Jennifer Aniston y que en general vivió una jornada más brillante que lo que anticipaban los pronósticos. Salvo por Reese Witherspoon, omitida en las nominaciones como actriz por esa ficción, así como también por el segundo ciclo de Big little lies y Little fires everywhere.

Amazon, que tiene casi tanto recorrido en estos premios como Netflix, se posicionó con 30 menciones y un más que probable triunfo con The marvelous Mrs. Maisel en la categoría de Mejor comedia, sobre todo después que la serie protagonizada por Rachel Brosnahan fuera lo segundo más nominado tras Watchmen (20).