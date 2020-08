Gustavo Cerati: tres discos favoritos de Luis Alberto Spinetta

En 2006, Gustavo Cerati dio a conocer su tridente favorito de la producción de Luis Alberto Spinetta, músico de quien admiraba su creatividad.

Esta fue la selección de discos del “Flaco” escogida por Gustavo Cerati, quien se dejó retratar con sus álbumes favoritos de proyectos como Invisible y Pescado Rabioso, en la clásica imagen de Alfredo Srur.

Foto: Alfredo Srur

Artaud (1973), de Pescado Rabioso

Gustavo Cerati: Siempre toqué los temas de Pescado Rabioso con las bandas del barrio, y me sabía todo Artaud. Lo compré cuando salió, con esa tapa insólita y genial. Y por supuesto que me compré un libro de Artaud, pero no entendí nada. Algunos me decían “El Flaco” por esa cosa de querer parecerme. Grabé “Bajan” en Amor Amarillo, que en ese juego de tener una banda como los Beatles, venía a ser mi primer disco solista. Artaud, de alguna manera, es como el primer álbum solista importante de Spinetta, aunque hubo algo antes y aunque haya salido bajo el nombre de Pescado Rabioso.

“En la música de Pescado no hay odio. Se expresa, pero no a través de un lenguaje que vos reconozcas como odio”, dijo Luis Alberto Spinetta, casi como una explicación, sobre el que es considerado el primero de los “100 Mejores discos del rock nacional” según Rolling Stone Argentina.

“Es como un corazón que no tiene libertad y quiere salir o sangrar. Es más o menos eso. Y el rock es todo el tiempo eso. Nuestra música tiene una alta vibración de despertar, de despertarte, de despertarnos”, añadió.

Invisible (1974), de Invisible

Gustavo Cerati: Tenía la edición original en vinilo que venía con un simple pegado. Me atrajo porque estaban Machi [Carlos Alberto Rufino] y Pomo [Héctor Lorenzo], los mismos de Pappo's Blues 3, que aún hoy suena como de otro planeta.

Silver Sorgo (2001), de Luis Alberto Spinetta

Gustavo Cerati: Lo elijo de su producción más reciente. En todos sus discos hay temas que te siguen mostrando lo groso que es como artista. Aquí hay canciones más modernas e intenciones de renovación que me gustaron.