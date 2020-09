Anna Faris deja la serie Mom en la antesala de su octava temporada

Mom, la sitcom de CBS protagonizada por Anna Faris y Allison Janney, tendrá un cambio radical en su reparto: Faris se desvinculó del proyecto en la antesala de su octava temporada.

“Los últimos siete años en Mom han sido los más satisfactorios y gratificantes de mi carrera”, dijo Anna Faris en un comunicado. “Estoy muy agradecida de Chuck [Lorre], los guionistas y mis maravillosos compañeros de reparto por crear una real experiencia de trabajo increíble.”

“Si bien mi viaje como Christy ha llegado a su fin, permitiéndome perseguir nuevas oportunidades, estaré viendo la nueva temporada y apoyando a mi familia televisiva”, agregó la actriz.

Según dijo a Variety una fuente cercana, Faris quería buscar otras oportunidades más allá de la serie. La noticia de su salida llega pocos días antes de que el programa de inicio a la producción de la temporada 8, cuyo rodaje comenzará el 14 de septiembre (fue retrasada por la pandemia).

“Desde el inicio de Mom, Anna fue la primera y única opción para el papel de Christy”, dijeron desde Warner Bros. Television, CBS y Chuck Lorre Productions en un comunicado conjunto. “Estamos muy orgullosos de las historias que pudimos relatar durante los siete años de Anna con nosotros. Le deseamos a Anna lo mejor y le agradecemos su hermosa interpretación“.

No está claro exactamente cómo será escrito el personaje de Faris una vez que abandone la serie, pero su destino se abordará en el primer episodio de la temporada 8.

Así mismo, no es la primera serie de Warner que sufre la salida de su actor o actriz principal. Cuando Charlie Sheen dejó Two and a Half Men, el rol protagónico lo asumió Ashton Kutcher. Claro que explicando qué ocurrió supuestamente con Charlie Harper y asignando su propia historia a Kutcher, el nuevo propietario de la casa en Malibú donde se quedan (eternamente) Alan y (esporádicamente) Jake.