Supernova graba nuevo material en el encierro: “Es una canción muy pandemia”

La primera en llegar a la reunión vía Zoom, es Coni Lewin. Nos saluda y a los pocos minutos se une Coni Lüer. Ambas integrantes de Supernova reciben tras la pantalla a Culto. Lewin está de cumpleaños y recibe los saludos de rigor. Lüer, entusiasta le dice: “¡Feliz cumpleaños amiga!”. La aludida sonríe y lo agradece sin aspavientos. El combo entre ambas funciona como un equipo perfectamente aceitado.

Separadas por la cordillera (Lüer vive en Mendoza, Lewin en Santiago), ambas han tenido que pasar por los confinamientos debido a la pandemia del coronavirus. Es inevitable preguntarles cómo han pasado estos días y cómo se encuentran.

Lewin: Como todo el mundo, pero bien. Estuvimos ahí medias mareadas, como medias achacadas pensando en todo lo que se iba a tener que cancelar, todo lo que se iba a tener que posponer que eran proyectos importantes.

Lüer: Por mi parte, mucho trabajo. He seguido trabajando en una escuela de música y ahora todo está de manera online, así que estoy acá con mi hijo en la casa, todo el día. La rutina se hace bastante cansadora, pero bueno, poniéndole ánimo.

Con ellas, queremos hablar de “Tan cerca”. Se trata de su primer single después de 18 años desde su último lanzamiento (el álbum Retráctate, de 2002).

El camino no fue simple. A principios de año tuvieron una reunión con Cristián Heyne y Koko Stambuk, para hablar de los planes del dúo, aunque el coronavirus dijo otra cosa. “Todo eso se fue un poco al carajo, por ahora. Vamos a ver si podemos retomarlo, esa es la intención”, cuenta Lewin.

Pero el encierro no detuvo la marcha del fuego creativo del dúo.

Fue una casualidad la que a Supernova les permitió tener una nueva canción. Ocurre que “Tan cerca” fue compuesta originalmente por el músico chileno Catais, para que la cantara Coni Lewin, en 2004. Sin embargo, nunca vio la luz en todos estos años.

“Nuestro guitarrista, Lucas Pino, la encontró y me dijo ‘¿Oye, esta canción de quién es? la quiero arreglar’, yo le dije ‘Es de Catais, se la puedo pedir’. Lo ubicamos, aunque fue un poco difícil, y dijo ‘ya dénle’”, cuenta Lewin.

Así, Pino compuso los arreglos del tema en letra y melodía. Además, realizó la producción, e hizo también las veces de ingeniero, mezcla y masterización. ¿El sistema de trabajo? Cada cual grabó sus respectivas partes en casa.

Lüer: Este tema salió como de aire nuevo, ¿viste? como de transición para lo que se viene, seguramente a muchos les va a sonar que a lo mejor no es tan pop.

Lewin: Igual quedó bacán la canción, a mí me gusta mucho cómo Lucas trabajó esa canción.

Ambas acotan algo importante. “Tan cerca” tiene bastante que ver con lo que está pasando con el coronavirus y el encierro obligado en el mundo. “En verdad es como pandemia, es como hoy”, señala Lüer. El justamente querer la compañía de los seres queridos en tiempo de aislamiento.

“Sí, relata mucho lo que está pasando”, acota Lewin.

Un video honesto

Esta situación de encierro queda muy reflejada en el videoclip de “Tan cerca”. Sin embargo, Lewin y Lüer señalan que la idea siempre fue mostrarlo desde una perspectiva bien cotidiana. Por eso, alternan imágenes caseras, familiares, íntimas, cercanas. No fue casualidad.

El video corrió por cuenta de Piero Medone, quien ha trabajado con otros artistas en el mundo del pop, como Kudai, Augusto Schuster, Los Vásquez, Tunacola, Entrópica o Latin Bitman.

“Es divertido porque cuando dijimos que hay que hacer un video, a las dos se nos ocurrió exactamente lo mismo, o sea, un video casero, honesto, y que funcione estemos desconfinados o sigamos confinados, y que quede emotivo -cuenta Lewin-. Y pienso esto, más que lo que hace la gente en la cotidianeidad, tiene que reflejar cómo la gente se está relacionando entre ella encerrada, ¿cachai? una cosa más emocional que práctica. Onda, cómo te relacionai con tu clase online más que la clase online en sí”.

“En el video solo participa gente que nosotros queremos y conocemos, obviamente -agrega Lüer-. Salen nuestras familias, nuestros hijos, y quedó bastante lindo”.

El regreso de la dupla Packman

-Ahora tienen “Tan cerca” ¿Vienen más canciones?, ¿va a haber un álbum?

Lewin: ¡Sí po! Ese es nuestro plan original. Queremos retomar ese plan apenas sea posible. Vamos a ver qué pasa con esta canción, igual tampoco depende de eso, esta es una canción muy pandemia ¿cachai? Yo creo que es una necesidad de dejar tu huella, tu recuerdo en una situación como esta, como que la vida te pide hacer algo. Estamos súper complicadas para hace transmisiones porque la Coni vive lejos, entonces es súper jodido para esta banda en particular.

Lüer: Lo que pasa es que estuvimos negadas mucho tiempo, a lo mejor sentíamos que no era el momento, ¿viste? y todo el mundo “¿cuándo una nueva?”, y yo por mi parte -hablo en tono personal-, yo sentía que hay una presión y un miedo. Chuta, ¿cómo superai éxitos como “Maldito amor”? es como fuerte, y la vara está súper alta, y decíamos no queremos matar Supernova. Entonces, después de tanto tiempo que la gente nos insistía, dijimos ya, es el momento. ¡Solo que nunca pensamos que iba a ser en pandemia!

Este nuevo disco que prepara el dúo, no podría tener otra firma en la producción que la dupla Packman, de Cristián Heyne y Koko Stambuk. Ese fue el motivo de la reunión ya mencionada.

Lüer: Es que para nosotras fue como ¿Con quién más?, ¿quién conoce la esencia de Supernova?, ¿quién nos conoce a nosotras?, ¡Si hasta vocalmente nos conocen ene! Ojalá se de.

Lewin: Es la idea.

- Yo tenía pensado preguntarles si acaso tienen pensada alguna presentación vía streaming, pero me acaban de decir que está medio complicado...

(Ambas ríen)

Lewin: Igual se puede. Hay que hacer mucha magia, pero hacer esa magia lleva tiempo, y es harta pega. Van a empezar a salir eventos en vivo, festivales, cosas así que son vía streaming, de repente estamos viendo participar en alguno de esos, pero no hay nada confirmado. Si es que llegara a resultar, Coni tiene que grabar todo en su casa, yo tengo que grabar todo en mi casa. ¡Va a ser una experiencia muy extraña! (ríe).

Lüer: De que se puede, se puede, pero de que va a costar, cuesta.

“A nadie le tocó ningún bono”

El tema es espinudo, pero como lo han hecho durante su carrera, las Supernova no eluden el bulto. El hecho de que se generen festivales on line, da cuenta de un escenario particularmente difícil para la industria musical chilena. Lewin y Lüer son conscientes de eso y son bastante críticas.

Lüer: La cultura ha sido el lado más botado en toda esta pandemia, y no solo por los artistas, sino por todos los que hay detrás. Todos los técnicos, sonidistas, iluminadores. No hay ninguna medida concreta hasta el día de hoy.

Lewin: No, y espérate, ¡a ninguno le tocó bono! A la gente que está en producción, a todos los técnicos, a nadie le tocó ningún bono, ¡como que a propósito lo están haciendo hueón! Ya es broma la hueá. A mí me enoja porque hay gente que de verdad vive de lo que trabaja. Es un gremio súper precarizado, que donde si tú no te impones por tus propios medios, como independiente, no tenís jubilación. Lo encuentro el colmo que en el fondo todos los bonos y todas las cosas sean para la gente que trabajaba de 9 a 7, con contrato y hora de colación. ¡Todos lo demás jodimos! Eso refleja la precarización laboral que existe en este país. No se qué piensa el gobierno, ve gente que trabaja de terno y corbata ¡y jura que todos trabajamos de terno y corbata! ¡Somos legión, somos mucha gente las que trabajamos informal!

Lüer: La verdad que ha sido súper duro en ese sentido. Ahora se está pidiendo la renuncia de la ministra de Cultura porque ya de verdad, ¡nada!, ¡ni una sola ayuda! ¡ni una importancia a la cultura, no entiendo!

Lewin: ¡Pero eso no es culpa de la ministra!, la pobre mujer ha aleteado, cacareado y gritado y no la pescan, porque a su ministerio no lo pescan.

Lüer: Es que esa es la huéa, la poca importancia que se le da a la cultura en nuestro país. ¡Justo en pandemia! ¡Donde la cultura ha sido lo que ha salvado a la gente! Películas, música, lectura, ¡jelou!

Se produce un silencio.

Lewin, con su particular estilo, lo rompe y dice: “Ese fue nuestro desahogo político”.

“Qué ganas de volver a ese momento”

- En Inglaterra ya hubo un concierto con distanciamiento social (Sam Fender, en agosto), y en Chile habría uno en octubre. Con rejas distanciando a la gente, algo sacado de la ciencia ficción...

Lüer: Ojalá que funcione. Yo le decía a la Coni hace un par de días atrás, que tengo miedo a cómo van a cambiar las cosas, porque por ejemplo, a raíz de la pandemia, Latam dejó de trabajar en Argentina, y yo viajaba siempre por Latam. Y como estamos en cuarentena ahora, ¿cómo voy a Chile? Puedo tomar un bus autorizado, puedo viajar, pero cuando vuelva, ¡tengo que estar 15 días en un hotel!, ¡es súper brígido!

- La última vez que conversé con ustedes (principios de marzo), hablamos de su gira por los 20 años y que incluso tenían una fecha final el 9 de mayo en la Blondie. Está reagendado según veo...

Lewin: Está por reagendarse cuando se pueda. Lo vamos a hacer, pero no tenemos fecha todavía. Imposible ponerle fecha a eso.

Lüer: Cuando hablamos contigo estábamos tan entusiastas, qué emoción, ¡qué ganas de volver a ese momento! (ríe).

Lewin: ¡Nooo, pero amiga! Yo estoy súper entusiasta porque vamos a sacar un tema ahora.

Lüer: ¡Obvio si yo me alegro! Pero como toda la gente, toda emocionada celebrando el año y paaf.

Lewin: Siii.

“Ya estoy lista para votar a distancia”, señala Coni Lüer sobre su intención de participar en el próximo plebiscito constitucional del 25 de octubre. “¡Por supuesto! Es mi deber. igual, tengo que decir que siento que están pasando cosas tan importantes e igual es como triste verlo de lejos. Bueno, estoy a una cordillera de distancia, pero no estar ahí”.

“O sea, si algo llega a pasar, se alinean los planetas -agrega Lüer- y esto se acaba, ¡yo voy a ir! Obviamente. Estamos por el plebiscito, desde la distancia”.

Lewin: Yo estoy aquí full campaña que Chile decida, por el Apruebo. Así que obviamente voy a votar, y por Convención Constitucional, que es lo más importante, porque al final, el Apruebo va a ganar igual, lo importante es quién va a constituir esa convención.

Mientras sigue fumando un cigarro, Lewin sigue hablando del Plebiscito. “Las campañas están súper pencas yo encuentro, falta educación, datos duros. Hay gente que cree que la convención mixta es porque hay paridad de género, ¡No!”

Lüer: ¿En Chile no hay educación cívica?...

Lewin: ¡No po amiga!

Lüer: Acá los chicos aprenden Educación cívica desde la primaria, tanto colegios públicos como primarios, en la secundaria se potencia y te enseñan a hacer un cheque, hacer un depósito, todo lo que tiene ver con civilidad. Todos los partidos políticos, en qué consiste cada uno, brígido.