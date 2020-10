¿Trump o Biden?: Chuck D, Billie Eilish, David Byrne, Kim Gordon y otros músicos responden

El martes 3 de noviembre será el día clave para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El republicano Donald Trump va por la reelección con Mike Pence como vicepresidente, mientras el Partido Demócrata lleva a Joe Biden -quien fuera vicepresidente de Barack Obama- con Kamala Harris en el segundo cargo.

Con una pandemia en curso, crisis económica, la lucha por el respeto a los derechos humanos afroamericanos, y el deceso de Ruth Bader -cuyo asiento ocupó Amy Coney por designación de Donald Trump-; las votaciones se desarrollan en un momento delicado para Estados Unidos, y para el resto del mundo.

Si bien Joe Biden lleva la delantera de acuerdo a las últimas encuestas -registradas por Real Clear Politics-, la diferencia con Donald Trump es tan estrecha que no se ha descartado la posibilidad de que se repita el escenario de 2016, el que enfrentó al republicano con Hillary Clinton.

A dos semanas de la fecha decisiva, diversos músicos se han expresado respecto a su intención de voto y la relevancia de ejercer su deber cívico. Algunos por iniciativa propia en sus redes sociales y plataformas varias, y otros al responder preguntas directas de los medios.

David Byrne: “Tenemos el deber de salir y hacernos oír”

Obtuve mi ciudadanía estadounidense en 2012 para poder votar. Una elección presidencial es donde tenemos la mayor participación, pero eso todavía significa que el 45% de las personas que no votan están cediendo su voz a las que sí lo hacen. Están diciendo: "Está bien, tú decides qué es lo mejor para mí, mi familia y mis hijos. Decidí por mí, porque hoy no tengo ganas de ir a la escuela primaria ". Sé que votar está lejos de ser perfecto y las personas que elijas no van a hacer todo lo que esperas que hagan. Pero tenemos el deber de salir y hacernos oír. Tenemos suerte de poder hacer esto. A pesar de todos los problemas con nuestro sistema y todo lo demás, no podemos simplemente levantar las manos en el aire. Tenemos que intentarlo. Si no votas, entonces cállate, ¿sabes? Soy un gran defensor de algo que se llama votación clasificada. Hay algunos lugares, como Maine, que están experimentando con él. Pones los cinco primeros en orden de preferencia. Supongamos que tu favorito es Bernie [Sanders], por lo que incluye a Bernie como tu opción número uno. Y digamos que tu segunda opción es Biden. Entonces, en el sistema que tenemos ahora, si no gana tu mejor opción, tu voto no cuenta para nada. Pero con la votación clasificada, si tu mejor jugador no va a ganar, tu voto se cuenta para tu segunda opción. Significa que todavía tiene voz y tu voto no se desperdicia. Creo que es algo que deberíamos considerar más. (Pitchfork, octubre 2020)

Cher: “Biden es el hombre adecuado para este momento”

Sé que es duro, lo sabía en mi corazón. Es el hombre adecuado para este momento, incluso antes de la epidemia. Ojalá el presidente Obama pudiera salir ahora y apoyarlo, sepa que cree en usted. Es una SUBIDA DIFÍCIL, Joe [Biden], pero necesitas luchar como si nuestras vidas dependieran de ello. (...) Joe me dijo algo hace 20 años que nunca he olvidado. Me quedaré a su lado para siempre. (Twitter, marzo 2020)

Billie Eilish: “Después de cuatro años de Donald Trump, las cosas están mucho peor”

A decir verdad, realmente no me gusta la política y desearía no tener que instar a la gente a registrarse y votar. Prefiero concentrarme en hacer arte. Pero como artistas con una plataforma, tenemos la responsabilidad especial de predicar con el ejemplo y hacer todo lo posible para marcar la diferencia. Hay tanto en juego ahora mismo. Después de cuatro años de Donald Trump, las cosas están mucho peor y realmente dan mucho miedo. En California, los incendios son peores que nunca. El cambio climático es tan real como esos incendios, pero el Partido Republicano lo niega y Trump bloquea la ciencia mientras respalda la industria de los combustibles fósiles. El racismo es real, pero Trump respalda a los racistas. El COVID es real y cientos de miles de estadounidenses han muerto, pero Trump y los republicanos de Trump se niegan a hacer algo tan simple como usar una mascarilla. Bloquean cada movimiento hacia el control de armas, y mi generación lleva la carga. Y como mujer joven, sé que mis derechos fundamentales ahora están en riesgo debido a las elecciones de Trump para los tribunales y a los republicanos en el Senado. Te guste o no la política, si te importa la justicia social y la igualdad de derechos, y si quieres personas en el cargo que luchen para abordar la crisis climática antes de que se nos acabe el tiempo, ¡tienes que votar! (Pitchfork, octubre 2020)

Taylor Swift: “Votaré por Joe Biden para la presidencia”

“Conversé con V Magazine sobre mi voto por Joe Biden para presidente. Es tan adecuado que sea publicada en la noche del debate de Vicepresidentes. Estaré viéndolo y apoyando a Kamal Harris, gritándole mucho a la televisión. También tengo galletas decoradas”. (Twitter, octubre 2020)

Will Butler (Arcade Fire): “Las horribles leyes de aborto y las leyes anti-inmigrantes, toda esa mierda debe detenerse”

La mayoría de los políticos demócratas de Nueva York siguen la línea demócrata y la línea del Partido de las Familias Trabajadoras. Entonces, cuando vote por presidente, obviamente estoy votando por Biden y Harris, pero voy a votar por ellos en la línea del Partido de las Familias Trabajadoras. Eso les ayudará a mantener su estatus de partido político legal oficial que está en la boleta electoral, lo cual está en peligro, y luego tenemos una institución que está ayudando a impulsar políticas progresistas que son casi canadienses: licencia pagada por enfermedad, una mejor vivienda, un sistema de transporte público mejor. Están a favor de los sindicatos, a favor de aumentar el salario mínimo. No son un partido nacional, por lo que no pueden establecer un sistema nacional de salud, pero eso les encantaría. Gran parte de la mierda que queremos que suceda tiene que ver con la política de la ciudad y el estado, todo el asunto de la policía, casi todos los problemas de la reforma carcelaria. El Partido de las Familias Trabajadoras puede tener una inmensa influencia en estas cosas. Ayuda tener un actor institucional que está presionando por un mejor contrato policial cuando surge el contrato policial. Se trata de tener cierta capacidad institucional para los cambios que realmente se sienten posibles. Más allá de votar, doy dinero principalmente a las elecciones legislativas estatales en lugares como Arizona, Carolina del Norte y Texas. Arizona podría tener una legislatura estatal demócrata este año, y ellos fueron los que hicieron la ley de “Muéstrame tus papeles”. Todo el tiempo suceden cosas locas, estúpidas y racistas, pero si tienes una legislatura demócrata, todas esas cosas desaparecen. Y Texas podría tener una casa de su gobierno demócrata este año, lo que les dará poder de veto. El estado podría no optar por Biden, pero podrían conseguir una casa demócrata. Cuando miras hacia atrás en los titulares, todas las horribles leyes de aborto y las leyes anti-inmigrantes, toda esa mierda debe detenerse. (Pitchfork, octubre 2020)

Cardi B: “Quiero que se haga justicia”

“Empatizo con las personas afroamericanas, no pedimos simpatía, no pedimos caridad, solo pedimos igualdad. Quiero que los negros dejen de ser asesinados y que se haga justicia. Estoy cansada de eso. Estoy harta de esto. Solo quiero leyes que sean justas para los ciudadanos negros y que también sean justas para la policía”, dijo Cardi B en conversación con Joe Biden para Elle Magazine. “Una de las cosas que admiro de ti es que sigues hablando de lo que yo llamo equidad: decencia, justicia y trato a las personas con respeto”, respondió Biden. (Elle, Agosto 2020)

Kim Gordon (Sonic Youth): “No podemos vivir en un país donde la gente no crea en la ciencia”

No podemos hacer nada progresivamente hasta que nos deshagamos de Trump. Entonces podemos trabajar en Biden. Mi principal preocupación en este momento es el cambio climático. Está ligado a muchas otras cosas, como la estructura económica. Existe una brecha de desigualdad tan amplia, y eso se puede ayudar con los cambios que hacemos para el medio ambiente y la creación de nuevos empleos. No podemos vivir en un país donde la gente no crea en la ciencia. Están ocurriendo inundaciones, tornados, huracanes. Al vivir en California, eres tan consciente. También hay una propuesta aquí, la Propuesta 15, que haría que las empresas más grandes paguen un impuesto a la propiedad más apropiado. California solía tener el mejor sistema escolar del país y el sistema universitario era gratuito si eras residente. Pero cuando Reagan fue gobernador aquí en los años 60 y 70, su economía lo cerró por completo. Y luego, cuando adoptó ese enfoque en Washington, fue como, “Hagamos que el gobierno federal sea realmente esbelto y luego hagamos que los estados paguen por todo”. Ahí es donde desaparecieron muchas de las redes de seguridad social. (Pitchfork, octubre 2020)

Madonna: “Háganse responsables”

Las 3 caras de una chica que acaba de votar. ¡¡Sal y asume la responsabilidad, gente !! #BidenHarris2020 (Instagram, octubre 2020)

Mark Mothersbaugh (Devo): “Parece que la democracia está en peligro de ser erradicada”

Estamos en un momento muy peligroso. Las cosas han evolucionado a un ritmo mucho más rápido de lo que jamás podría haber imaginado en este planeta, y mucho menos en este país. Parece que la democracia está en peligro de ser erradicada. Votaré para intentar devolver algún tipo de cordura a nuestro país. Estoy haciendo un proyecto con una mujer llamada Beatie Wolf, ‘Postales para la democracia’, en respuesta directa a la posibilidad de que nuestro gobierno actual destruya lo que ha sido una parte importante de nuestra democracia desde el principio. La oficina de correos debe permanecer cerca. Para algunas personas en este país, esa es su única forma de comunicarse con el mundo. No tienen computadoras. Y si algo le sucediera a Internet, por ejemplo, las oficinas postales volverían a ser más importantes. Personalmente, me encanta el post art. Cuando me convertí en artista por primera vez en los años 60, antes de la era de las computadoras, los artistas intercambiaban e interactuaban a través del post-arte. Le enviaba una postal al artista visual Robert Rauschenberg, y él me enviaba una con su obra de arte. Como don nadie de Akron, Ohio, eso fue realmente importante para mí. Tengo muy buenos recuerdos de la oficina de correos en mi vida, y no me gustaría que eso desapareciera. (Pitchfork, octubre 2020)

Chuck D (Public Enemy): “Trump no está trabajando. Está haciendo un reality show presidencial”

Durante años, votar para mí significó “¿Cómo construimos un tercer partido?” Salí a comienzos de año dando mi apoyo a Bernie Sanders, no porque pensara que era elegible para ser presidente a los 79 años, pero su conversación sobre el cuidado de los niños, la atención médica y el cambio [climático] me resonó. Ahora nos quedamos con uno [Biden] y los dos [Biden y Trump], y eso es lo que desalienta a la gente de votar: el “cape-nane-tene-tu”, matemática simple, es un tipo de existencia primitiva. Es como, esto o aquello, y eso es una falacia de cómo funciona este gobierno. También creo en cosas como una jubilación obligatoria de 65 años para las personas en puestos de alta autoridad. Tienes a Biden postulándose para presidente a los 78, tienes a Trump a los 74, tienes a Sanders a los 79. ¿La cantidad de energía que necesitas para ser presidente de los Estados Unidos? Vamos, hombre. Pero ahora puedes dejarte llevar por el fascismo y la supremacía blanca, hablar mucho y no hacer tu trabajo. Eso es lo que parece hacer Donald Trump. Realmente no está trabajando. Está haciendo un reality show presidencial. Si realmente vas a hacer el trabajo, es para [alguien con] energía joven. Y Joe Biden, cuando eligió a Kamala Harris, una mujer negra, voy a tener que decir: sí. Como dijo Too Short, los hombres lo han hecho tan mal que ni siquiera puedo verme votando por un hombre, especialmente un hombre blanco que tiene entre 75 y 78 años. Pero no es momento de tener microdiferencias ahora que estás mirando directamente al fascismo. Es tan simple como esto: es como votar por el lado en el que estoy, versus el lado que me odia. (Pitchfork, octubre 2020)

The Roots: “Bajo un régimen fascista, ya no habrá nada que podamos hacer para cambiar nuestro mundo”

He votado en todas las elecciones desde que tenía 18 años. Como la mayoría de las ciudades, Filadelfia siente algo por sus alcaldes. A través de ellos hemos sido testigos y hemos sentido de primera mano las consecuencias reales de los graves abusos del poder. La ciudad cambió los términos, las creencias y las implementaciones de un alcalde: por ejemplo, si había más trabajos disponibles en el verano a través de programas locales financiados por el gobierno. O si no pudiéramos ir a la escuela debido a una huelga de maestros. O si la policía comenzara a apuntarme aún más de lo habitual. O si los jueces de mis casos ofrecían alternativas a la detención de menores o no. Me di cuenta a una edad temprana de que la forma en que me movía por la vida estaba interconectada con la política, y podía cambiar mi experiencia diaria con solo presentarme para votar por candidatos que creía que realmente mejorarían la ciudad. Esta comprensión básica despertó un interés más profundo. Aumentaría la lectura de teorías e ideas políticas con la observación de noticias de Estados Unidos y del mundo. Viajar me mostró de cerca y personalmente la diferencia social que marcaba un sistema democrático. Sabía que Estados Unidos tiene y ha tenido fallas, especialmente para los negros, pero también sabía que todo mi ser podría dedicarse a cambiar sus problemáticas para mejorarlas. De ese conocimiento surgieron álbumes como Wake Up! También me llevó de regreso a Filadelfia cada año electoral para emitir un voto para las elecciones locales y nacionales. Este año, las consecuencias de ese mismo abuso de poder que vi suceder en Filadelfia se pueden ver a nivel nacional. Es agotador. Justo cuando pensamos que podríamos tener un momento de incluso el más mínimo respiro, este hombre supera su anterior nivel de caos. Con esta elección estamos votando para salvar nuestro derecho a tener una democracia. Bajo un régimen fascista ya no habrá nada que podamos hacer para cambiar nuestro mundo. Nuestro voto literalmente ya no importará. Y las decisiones que se tomen en la cima se filtrarán a todos los aspectos de nuestra existencia cotidiana. Estamos votando por los jueces de la Corte Suprema que serán nominados durante los próximos cuatro años para defender o revocar numerosas leyes que protegen todos nuestros derechos para las generaciones venideras: acceso a abortos seguros, algo que los hombres también deben preocuparse, votar y leyes de supresión de votantes, discriminación LGBTQ +. Si no se ve afectado por este tipo de decisiones, felicitaciones, es un privilegio. Vote por los que lo somos. Estamos votando por la posibilidad de un bono de estímulo para ayudar a las familias necesitadas. Que los centros de detención para inmigrantes sean más humanos y que los niños sean devueltos a sus padres. Para que un candidato que comenzará a discutir lo que significa desfinanciar a la policía para protegerse contra el racismo sistémico a nivel local. Por la decencia humana básica. Por el fin del apoyo y la retórica descaradamente racistas. Por la idea de que todos somos iguales y por las leyes que protegen ese derecho. Estamos votando a favor de que se devuelva un mínimo de decencia a la presidencia para que podamos comenzar a cambiar los sistemas que nos oprimen. Estamos votando. (Pitchfork, octubre 2020)