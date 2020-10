El “robo” de Blink 182 a Green Day que inspiró la introducción de “What’s my age again?”

No es novedad que los autores y compositores de canciones, tomen otras anteriores como modelo para las suyas. Noel Gallagher siempre reconoció la inspiración de canciones de los Beatles o de T-Rex para las suyas, por ejemplo. Un caso similar ocurre con la canción “What’s my age again?”, de Blink 182, basada en parte en una canción del catálogo de Green Day.

Así lo confirmó el bajista del grupo, Mark Hoppus en conversación con el también músico Chris Demakes, para un episodio del programa Chris Demakes A Podcast. Un tema, incluido en el álbum Enema of the state, compuesto junto al exguitarrista y vocalista Tom DeLonge.

“Hay una canción de Green Day llamada ‘JAR’ en la banda sonora de Angus [película de 1995] , y comienza con esta introducción de bajo que es realmente genial”, detalló Hoppus. “Estaba jugando con la guitarra tratando de aprender eso. Arruiné un poco la progresión, la toqué incorrectamente, y pensé: ‘Oh, eso es algo genial.’”

En ese momento, salió la introducción para el tema. “Esa fue la base para el riff de apertura de [‘What’s My Age Again?’]. Yo tratando de aprender a tocar ‘JAR’ en la guitarra y estropeándolo. Así se me ocurrió algo que fuera diferente a eso, y me gustó".

La canción a la que se refiere Hoppus, fue compuesta por Green Day para las sesiones del fundamental álbum Dookie (1993), pero no se incluyó en el mismo., pese a que ya le tocaban en directo desde 1992. Los fans pudieron acceder a ella en el compilado International Superhits! (2001).