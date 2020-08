Enema of the State, el punto de inflexión de Blink-182

Los Angeles Times definió de manera clara el espectro donde se movía el grupo. "Mientras The Offspring tomaba temáticas sociales y Green Day creaba himnos acústicos sensibles, Blink se presentó como Peter Pans irreverentes y sin ataduras, escribiendo canciones sobre funciones del cuerpo y problemas con la familia y novias".

Corría 1997. En ese año, Blink-182 -conformado por Mark Hoppus (bajo y voz), Tom DeLonge (guitarra y voz) y Scott Raynor (batería)- lanzó su segundo álbum de estudio, Dude Ranch. Aquel trabajo estuvo acompañado de sus primeros éxitos en ránkings. El primero de ellos fue "Dammit".

"Estaba muy feliz con ese álbum. Fue la primera grabación decente que tuvimos, donde todo sonó increíble. Ahora, por supuesto, hay cosas que uno quiere cambiar, pero en ese momento pensé que estaba perfecto", confesó Tom DeLonge en la biografía Blink-182: Tales from beneath your mom.

Luego de ello, en 1998 "Josie" fue escogida para ser promocional del segundo disco. El videoclip, que contó con la presencia de la actriz Alyssa Milano, se transformó en uno de los clásicos del trío.

El éxito que le trajo Dude Ranch al conjunto estadounidense -500 mil copias vendidas hasta enero de 1998 en Estados Unidos- se materializó en gran cantidad de presentaciones. Así, durante 1997 tocaron en más de 100 ocasiones, misma cantidad de shows que realizaron al año siguiente.

Ahí mismo es donde comenzaron a darse las primeras fricciones entre los integrantes.

Sale Scott, entra Travis

Precisamente, en 1997 y 1998 la banda fue parte del SnoCore Tour. En ese último año, tocó con bandas como Primus y The Aquabats entre febrero y marzo en Estados Unidos y Canadá. En esa época, Scott Raynor comenzó a tomar distancia de Hoppus y DeLonge, desapareciendo de los shows y llegando solo al momento de tocar. Para peor, no trató el tema con sus compañeros. "Solo recuerdo que quería que ese tour terminara. Fue un punto bajo, la peor gira que hemos realizado", confesó Mark Hoppus, a lo que DeLonge añadió que estaban con un público diferente al suyo.

Tras ello, la banda realizó una minigira, acompañados nuevamente por The Aquabats. A diferencia del SnoCore Tour, acá las cosas iban bien. La tanda de presentaciones finalizaría con un concierto en el Hollywood Palladium de Los Angeles, lo que tenía muy motivados a los integrantes de Blink-182. Sin embargo ahí vino algo que descolocó a DeLonge y Hoppus: Raynor se bajó de la gira y anunció que volvería para el show en el Palladium. "Mark y Tom quedaron atónitos. Estaban a punto de tocar en algunos de los espectáculos más importantes de su carrera y de repente se quedaron si baterista", contó Anne Hoppus, hermana del bajista, en Blink-182: Tales from beneath your mom.

Ahí es cuando aparece la figura de Travis Barker, baterista de Aquabats, quien ofreció tocar con ellos momentáneamente. La misma Anne Hoppus contó que Barker aprendió las canciones de Blink-182 en un lapso de 45 minutos. "La parte más difícil para mí fue que yo no estaba tan familiarizado con su primer álbum. Fue un reto, pero divertido", contó el baterista en la biografía del grupo.

Pese a que Scott Raynor volvió al trío, las cosas no estaban bien. Finalmente, fue despedido por teléfono, aunque mediáticamente se comunicó que volvería a estudiar (en ese entonces tenía 19 años). En su lugar contactaron a Barker, debutando como miembro oficial el 15 de junio de 1998.

Travis Barker tuvo una formación musical potente desde pequeño. Comenzó aventurándose en la batería -a los cuatro años tuvo su primer kit-, para luego pasar al piano, la guitarra e incluso el canto. Sin embargo, retomó la batería.

"Algunos de nosotros estábamos parados junto al escenario y recuerdo muy bien la sensación de que él era el nuevo Blink. Ahí debimos haber buscado un nuevo baterista, porque era obvio la banda a la que Travis pertenecía", contó Adam Deibert de Aquabats en Blink 182 - The Band, The Breakdown & The Return.

Sobre llegada de Barker, Tom DeLonge, en entrevista con Musicradar, añadió que "era como 'Ahora todo es posible, podemos tocar cualquier tipo de canción'. Mark y yo instantáneamente tocamos mejor porque estábamos al día con alguien que tocaba todo perfectamente, así que nos volvimos mucho mejores en ese momento. No éramos tan buenos como Travis, pero mejoramos".

Jerry Finn, el hombre clave

Después de dos años ajetreados con muchos conciertos, Blink-182 retomó el trabajo de estudio en enero de 1999. MCA Records le otorgó a la banda un presupuesto considerable para su tercer álbum, el primero con Travis en la formación.

Ahí es cuando aparece la figura de Jerry Finn, productor musical que, hasta ese entonces, había trabajado con bandas como Green Day, Rancid, Millencolin y Weezer, por mencionar algunos. Su presencia, junto con el nuevo baterista, le dieron un despegue mundial a la banda formada por Hoppus y DeLonge. "Supe que hicimos la decisión correcta con Jerry cuando escuchamos las primeras canciones que grabó. Solo esos temas sin mezcla ni nada similar ya sonaban genial", aseguró Tom DeLonge.

Tras realizar las maquetas de los próximos temas que verían la luz, comenzó el proceso de grabación. Lo primero fueron las baterías, siendo el lugar escogido los estudios Mad Hatter de Chick Corea. En solo unos días, Barker completó las tomas finales para el disco.

Después de ello, Mark y Tom grabaron lo suyo, en un proceso en que Jerry Finn fue clave. "Grabar puede ser muy monótono, pero al menos nos podíamos reír con Jerry. Un día típico contemplaba realizar múltiples tomas para una parte de una canción y de repente nos desnudábamos y saltábamos encima de él", recuerda Hoppus. Ese nexo que forzaron con él, en el que existía afinidad musical y de personalidades, quedó sellado: de ahí en adelante, Blink-182 decidió no trabajar con nadie más que no fuese Finn.

El ingeniero de mezcla fue Tom Lord-Alge, quien realizó la misma labor en álbumes de Sum 41, Weezer, P!nk y Bon Jovi, por mencionar algunos. En tanto, la masterización corrió por cuenta de Brian Gardner, quien realizó la misma labor en Hybrid Theory de Linkin Park (2000) y trabajó mancomunadamente con artistas como John Fogerty, Creedence Clearwater Revival y Dr. Dre.

Así, con un resultado final satisfactorio tanto para la banda como para el productor, el trío comenzaba una nueva etapa.

Enema of the State

El 1 de junio de 1999 se puso a la venta el tercer trabajo de estudio de Blink-182, el cual llevó por nombre Enema of the state. En Estados Unidos logró más de 4.5 millones de ventas (cinco discos de platino), mientras en Europa alcanzó el millón, totalizando a nivel mundial más de 15 millones de ventas.

Tanto su portada como la contraportada tuvieron a la actriz porno Janine Lindemulder, quien también participó en el videoclip de "What's my age again", primer sencillo del álbum.

Sin embargo, "All the small things" -su segundo single- fue la canción que los llevó al mundo masivo. El videoclip, en donde se burlaban de grupos como Backstreet Boys, contó con alta rotación en canales como MTV. Actualmente acumula más de 230 millones de reproducciones en YouTube. "El video de 'All the small things' fue grandioso. Lo más importante, tuvimos la oportunidad de reírnos de otras bandas en vez de ser nosotros la banda de la que se reían", aseguró Tom DeLonge.

La misma MTV los premió en el 2000 por "All the small things" en la categoría Mejor video de un grupo, mientras que fueron parte de otras dos listas: Mejor video pop y Video del año.

"Adam's song" fue el último promocional de Enema of the state, disco que contó con otros temas destacados como "Dumpweed", "Mutt" y "Going away To college", por mencionar algunas.

"Son todas canciones fenomenales, no hay alguna para saltarse. Al principio pensé que era solo un buen álbum de Blink-182, pero ahora siento que es un gran álbum para cualquiera", aseguró el productor Jerry Finn en 2001.

El hombre clave para Hoppus, DeLonge y Barker trabajó con ellos en los siguientes álbumes Take off your pants and jacket (2001) y Blink-182 (2003).

Tras ello, en 2005 el grupo congeló su actividad, mientras Finn falleció años más tarde, precisamente en agosto de 2008. En septiembre del mismo año, Travis Barker sufrió un accidente en avión, el cual lo tuvo al borde de la muerte. Después de lo sucedido, los miembros de la banda decidieron retomar el grupo que los llevó a la fama.

“Blink-182 nunca tuvo realmente algún objetivo. Queríamos hacerlo, queríamos crecer si podíamos, tocar en la radio, hacer videos, todo eso. Pero nuestro único objetivo era escribir buenas canciones, ser una buena banda”, reflexiona tras el punto de inflexión el bajista, cantante y fundador Mark Hoppus, el único integrante que se mantiene en el conjunto desde su formación.