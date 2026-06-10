Guerra de querellas: tribunal declara admisible acción penal de Hassler contra Desbordes por denuncia calumniosa

Este miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, declaró admisible la querella presentada por la diputada, y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en contra de la actual autoridad comunal, Mario Desbordes.

La arremetida de la exalcaldesa se da luego de que la semana pasada, la Municipalidad de Santiago presentara una querella por fraude al Fisco en contra de la actual parlamentaria en el marco del caso Sierra Bella, causa judicial en la que Hassler fue sobreseída.

La querella presentada por Hassler, representada por el abogado Miguel Schürmann, fue declarada admisible por el juez Patricio Álvarez, quien a su vez ordenó remitir los antecedentes “al Ministerio Público para los fines investigativos solicitados y pertinentes”.

Fue la diputada Hassler quien el lunes había anunciado esta querella, afirmando que “el alcalde busca manipular la justicia para hacer un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución firme. Persistir en las mismas acusaciones responde a una estrategia política y comunicacional inaceptable. Por eso presentaremos una querella por denuncia calumniosa ante lo que ha sido una persecución política sistemática del alcalde”.

Los detalles de la querella

El escrito ingresado por Schürmann en contra de Desbordes invoca el delito de denuncia calumniosa, basándose en el argumento de que la exalcaldesa fue sobreseída de la causa de Sierra Bella, decisión judicial que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la investigación en contra de la ahora diputada.

En la querella de Hassler se expone que “lamentablemente, esta no es la primera vez que el querellado Desbordes diseña inescrupulosamente ofensivas judiciales temerarias , con base a artificiales conductas delictivas, ya sea atribuyéndoselas directamente a doña Irací Hassler, ya sea situándolas en el periodo en que ejerció como alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Santiago. En efecto, el querellado asumió el cargo de Alcalde de este municipio del 6 de diciembre de 2024 —esto es, meses antes del cierre y sobreseimiento definitivo del caso Sierra Bella— y, apenas empezó su periodo, dio inicio a una pertinaz persecución judicial en contra de mi representada, según se expondrá“.

LUIS HIDALGO/ATON CHILE

Seguido de aquello, el abogado de la exalcaldesa detalla más hechos en los que la administración de Desbordes ha planteado presuntos ilícitos de Hassler. “Las acciones judiciales enumeradas hasta aquí fueron anunciadas en la prensa nacional por el querellado Desbordes desde un inicio de su mandato, circunstancia que refleja que el ánimo que lo impulsa a querellarse pertinazmente dice relación más bien con el interés por esparcir un mensaje político, y no con un análisis serio sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de delito”, concluye.

“La principal ‘grave infracción’ que el querellado Desbordes atribuye a mi representada en esta querella calumniosa dice relación precisamente con la presunta sobrevaloración de los bienes inmuebles objeto de la compraventa de fecha 20 de enero de 2023″, agrega.

Junto con esto, el abogado plantea que “ llama profundamente la atención que el querellado no ofreció absolutamente ningún medio de prueba de estos hechos calumniosos , demostrando la falta de sustento de la acción penal intentada. La absoluta precariedad de los argumentos y ausencia de medios de prueba son particularmente reveladores del conocimiento de la falsedad de los hechos que imputaron en su acción”.

Diego Martin

“El querellado ha logrado menoscabar el honor de mi representada, atribuyéndole falsamente responsabilidad penal a través de esta calumniosa querella, la que no fue presentada con el genuino propósito de investigar los hechos que describe, sino que ha servido únicamente de motor para la profusa publicidad que han recibido sus dichos injuriosos en medios de prensa nacionales”, concluye.

La explicación de Santiago

La querella de Desbordes, que generó la arremetida de Hassler, fue presentada por el municipio de Santiago luego de que en un concejo extraordinario, el alcalde comunicara los resultados de un sumario por el caso Sierra Bella ordenado por la Contraloría.

En ese sentido, aseguró ese día que “la Contraloría ha sido categórica respecto del sobreprecio. Este inmueble, según la propia Contraloría, vale menos de 3 mil al momento de la operación y se tranza por 8 mil , entregándole un mandato al abogado de la contraparte para que haga lo que quiera con la escritura. Eso es daño patrimonial en cualquier lugar del mundo”.

Frontis Municipalidad de Santiago.

En ese contexto, reiteró sus cuestionamientos sobre la compra del inmueble ya que, planteó, “lo que vale 3 mil no se puede comprar a 8 mil con fondos o recursos de todos los vecinos y vecinas. ¿Por qué no se ha concretado el daño patrimonial? Porque seguimos porfiando con las acciones que nos permitan evitar que se pague de manera injusta un sobreprecio”.