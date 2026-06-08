Otro capítulo en caso Sierra Bella: Hassler se querella contra alcalde Desbordes por el delito de denuncia calumniosa

La diputada y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció este lunes la presentación de una querella por denuncia calumniosa contra el alcalde Mario Desbordes, luego de que este impulsara una nueva acción judicial relacionada con el caso Sierra Bella, causa que fue investigada durante más de dos años y concluyó con el sobreseimiento.

“Es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia chilena. La causa Sierra Bella fue objeto de una amplia investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno ”, planteó la parlamentaria.

Añadiendo que “sin embargo, el alcalde busca manipular la justicia para hacer un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución firme. Persistir en las mismas acusaciones responde a una estrategia política y comunicacional inaceptable; por eso presentaremos una querella por denuncia calumniosa ante lo que ha sido una persecución política sistemática del alcalde”.

Por su parte, el abogado de la exalcaldesa, Miguel Schürmann, explicó que la acción judicial busca resguardar la honra de la parlamentaria y la integridad del sistema de justicia frente a imputaciones que recaen sobre hechos ya investigados y resueltos como no constitutivos de delito por los tribunales.

“ Resulta vergonzoso que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa Sierra Bella fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, estableciéndose que los hechos investigados no constituían delito”, afirmó el abogado.

“Lo mínimo que uno puede esperar de las autoridades públicas es respetar las instituciones. Aquí simplemente se está burlando del accionar de la justicia, el principio de única persecución y la cosa juzgada”, agregó.

Schürmann calificó de “preocupante y penoso que se busque generar un debate público sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución judicial firme. No todo vale para generar titulares ficticios”.

El penalista también descartó la afirmación de Desbordes respecto a que el informe de Contraloría le obligaba a presentar una querella. “Al contrario, la Contraloría sabía que estos hechos ya fueron investigados penalmente, por eso defiende su facultad para juzgar la responsabilidad administrativa, sabiendo que sobre lo penal hay cosa juzgada”, sentenció.