Patti Smith cantó “People have the power” en plena calle para motivar a los votantes

Actores, actrices, músicas y músicos de todo el mundo, pero sobre todo, Estados Unidos; se han expresado en torno al proceso electoral que vive la potencia norteamericana.

Mientras algunos llaman a votar por un candidato en específico, otros se enfocan en que las personas ejerzan su derecho -y deber- cívico de expresar su opinión y generar un cambio, al elegir a un candidato a la Presidencia, Senado y la Casa de Representantes -que vendrían a ser como los diputados en Chile-.

Una de aquellas artistas fue Patti Smith, quien se dirigió al público no por medio de redes sociales, sino en la calle, con las personas de a pie.

Sin importarle el frío otoñal, la cantante de 73 años y su guitarrista por más de cinco décadas, Lenny Kaye; hicieron un show sencillo en las calles de Nueva York.

“People have the power" -canción de 1988 de su álbum Dream of Life- sonó fuerte en una de las intersecciones de Manhattan.

Mira el registro a continuación:

El origen de “People have the power”

“Era alrededor de 1986, yo estaba en la cocina. Mi esposo estaba escribiendo canciones, era un excelente compositor -Fred Sonic Smith- estábamos escribiendo canciones juntos”, contó la cantante y poetisa en NME Song Stories en 2014.

"Yo estaba pelando papas. Recuerdo que estaba furiosa porque estaba haciendo la cena y lavando la ropa y de repente Fred me dijo: ‘Tesoro, la gente tiene el poder. Escríbelo’. Y pensé ‘Me gustaría que tú estuvieras pelando estas papas’, pero le dije “Ok Capitán”, rememora sobre el día que dieron origen a “People have the power”.

Le dio varias vueltas a la idea. Conversó con Fred el trasfondo de aquella frase -muy política- para tener claro qué mensaje querían enviar a quienes escucharan la canción. “Queríamos hacer recordar el poder que cada uno tiene, pero también el sentido de poder colectivo. Cómo podemos lograr lo que sea”, explicó a NME.

“Lo escribimos conscientemente en conjunto para inspirar a la gente a unirse. Los dos protestamos contra la guerra de Vietnam -cuando éramos jóvenes fuimos parte de los 60-, la voz cultural era muy fuerte, e intentábamos escribir una canción que recuperara esa energía”, dijo Smith.

Sin embargo, confiesa que el recuerdo de aquella canción -cuya frase inicial ideó Fred- suele entristecerla un poco, ya que le recuerda inevitablemente a su esposo fallecido en noviembre de 1994.

“Si bien yo escribí la letra, para mí siempre será la canción de Fred. Él escribió la música, escribió el concepto, y quería que fuese una canción que la gente cantara alrededor del mundo como inspiración para que ellos, y que a su vez se inspiraran por distintas causas”, devela la artista.

“Él no vivió para verlo, pero yo sí, y he visto gente y marchas donde espontáneamente la cantan en París, España, Estados Unidos... Es muy conmovedor ver su sueño volverse realidad”, dijo orgullosa.