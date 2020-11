Foo Fighters estrenó nueva canción en Saturday Night Live

Este sábado, Foo Fighters se presentó en el programa Saturday Night Live, instancia en la que estrenaron el primer sencillo de lo que será su próximo álbum, titulado Medicine at Night (2021).

Tras ser invitados por Dave Chappelle a subir al escenario del estudio en el 30 Rockefeller Plaza, la banda prosiguió a tocar “Shame Shame”, en lo que fue la primera oportunidad en que se pudo escuchar la canción.

Foo Fighters y Chapelle

A diferencia de títulos como “Run” que promocionaron su lanzamiento anterior, llamado Concrete and Gold (2017), “Shame, shame” posee un ritmo más sostenido y un menor uso de distorsión. En una entrevista con la radio de Los Ángeles ALT 98.7 FM, Dave Grohl asegura que su siguiente lanzamiento tendrá un carácter más bailable que los anteriores.

—Este será nuestro “Let’s Dance” de David Bowie" —dice.

Una vez terminada, tocaron “Times Like These”, uno de los clásicos más recurrentes en su repertorio y que formó parte del disco One by One (2002).

Medicine at Night fue producido por Greg Kurstin —quien también cumplió esa función en Concrete and Gold (2017) —y los mismos integrantes del grupo, mientras que será publicado en las plataformas de streaming el próximo 5 de febrero de 2021.

Mientras, ya puede pre-ordenarse en el sitio web oficial de la banda.