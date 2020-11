Jordan Peterson: empleados de Penguin Random House en picada por su nuevo libro

“Es un ícono del discurso del odio, la transfobia y la supremacía blanca e, independientemente del contenido de su libro, no me enorgullece trabajar para una empresa que lo publica”, dijo un empleado de Penguin Random House Canadá a Vice, quien es un miembro de la comunidad LGBTQ.

Y es que el lunes la editorial más grande del país norteamericano anunció que, en marzo del 2021, se publicará Beyond Order: 12 More Rules for Life. El autor del libro es Jordan Peterson. Él es un profesor de psicología de la Universidad de Toronto que se ha convertido en un defensor en la lucha “contra la corrección política”.

En las últimas horas, algunos empleados de Penguin Random House Canadá han confrontado a la gerencia por la decisión, y decenas han presentado quejas anónimas, según dijeron cuatro trabajadores a Vice.

La primera vez que Peterson encendió una controversia mediática —que desbordó los límites del territorio canadiense— fue en septiembre del 2016, cuando publicó una conferencia en YouTube en que se negaba a usar pronombres neutrales de género para los estudiantes y condenaba el proyecto de ley C-16 en Canadá, legislación que incrementó las protecciones para canadienses trans y no binarios.

“La compañía desde junio ha estado haciendo todas estas cosas antirracistas y de alianzas, y la publicación del libro de Peterson va completamente en contra de esto”, dijo un empleado de la editorial. “Hace que todos sus esfuerzos anteriores parezcan completamente inútiles”.

Otro empleado le dijo al comité de diversidad e inclusión de la compañía que recibió más de setenta mensajes anónimos sobre el libro de Peterson, y solo un par de comentarios que estaban de acuerdo con publicarlo.

Penguin Random House Canadá difundió un comunicado en que manifestó estar abierto a los comentarios de sus empleados.

“Inmediatamente después del anuncio, organizamos un foro y proporcionamos un espacio para que nuestros empleados expresaran sus puntos de vista y ofrecieran comentarios. Nuestros empleados han iniciado un canal de comentarios anónimo, que apoyamos plenamente. Estamos abiertos a escuchar sus comentarios y responder a todas sus preguntas”, dice un fragmento del texto.

Jordan Peterson

¿Una voz disidente?

Peterson se ha hecho popular en los círculos de derecha y libertarios alrededor del mundo. Ha alcanzado los 3.25 millones de seguidores en YouTube, armando conferencias en las que argumenta por qué el privilegio blanco no es real y cómo la masculinidad está bajo ataque. Su libro, 12 reglas para la vida: un antídoto contra el caos (Planeta, 2018), incluía instrucciones como “párese derecho con los hombros hacia atrás” y “ponga su casa en perfecto orden antes de criticar al mundo”. La publicación vendió más de cinco millones de copias en el mundo, según Penguin Random House, convirtiéndose en bestseller.

Su influencia ha sido tal que en abril del 2019 protagonizó lo que se conoció como “el debate del siglo” con el filósofo esloveno, Slavoj Žižek, quien defiende una postura diametralmente distinta a la de Peterson en materia sociopolítica.

Empleados de la casa editorial criticaron que la compañía había sido excesivamente reservada sobre la publicación del nuevo libro de Peterson. Un trabajador comentó que el título no aparecía en la base de datos interna, la cual suele incluir las publicaciones futuras.

“Sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien y sabían que mucha gente de la empresa estaba molesta por él”, señaló.

“Siento que se ocultó deliberadamente y se nos cayó hasta que ya fue demasiado tarde para cambiar de rumbo”, dijo el empleado que es miembro de la comunidad LGBTQ. El trabajo supuso que, de haber sabido antes la información, los hechos pudieron haber desembocado en una huelga, como pasó con empleados de Hachette cuando el editor anunció que publicaría las memorias del cineasta Woody Allen. Dicha editorial terminó revirtiendo la decisión.

En un correo electrónico, la directora ejecutiva de Penguin Random House Canadá, Kristin Cochrane, invitó al personal a discutir el anuncio con Anne Collins, editora de Knopf Random Canadá Publishing Group, sello con el que se publicará el libro de Peterson.

“Ella (Cochrane) estaba tratando de darle la vuelta como algo positivo para publicar este libro”, dijo un empleado, quien considera que Peterson “es el responsable de radicalizar y causar esta oleada de grupos de extrema derecha, especialmente en los campus universitarios”.

El empleado dijo que Scott Sellers, director de estrategia de marketing, habló sobre cómo la empresa editorial tiene la responsabilidad de publicar a escritores cuyas opiniones “no necesariamente apoyamos”.

Jordan Peterson

El subalterno cree que todas son excusas y que Penguin Random House Canadá está publicando el nuevo libro de Peterson porque 12 Reglas para la vida fue un éxito increíble (ese hecho no lo ha mencionado la editorial). “No van a reconocer que la razón por la que lo están haciendo es por dinero”, dijeron los cuatro empleados. “Siento que esa sería la ruta más honesta a seguir en lugar de inventar excusas para Jordan Peterson”.

Todos los trabajadores que hablaron con Vice dijeron que, si el libro no se cancela, les gustaría que Penguin Random House Canadá considerara donar las ganancias del libro a organizaciones LGBTQ.

Peterson ha mantenido un bajo perfil los últimos meses. Según su hija, ha estado lidiando con problemas de salud graves, los cuales incluyeron un coma inducido y dependencia por el medicamento psicotrópico, benzodiazepina. Con un video publicado el lunes en YouTube, Peterson anunció que, durante los últimos tres años, ha estado trabajando en su secuela de las 12 reglas para la vida.