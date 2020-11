Con el creador de Chernobyl y HBO: así será la serie de The Last of Us

The Last of Us, el videojuego de 2013 ambientado veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, será adaptado como serie de televisión bajo el alero de HBO.

Fue en marzo de 2020 que el proyecto se anunció oficialmente como “en desarrollo” y, según informa Variety, su curso ya es oficial.

La serie está protagonizada por Joel, un sobreviviente al Apocalipsis, que es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una zona de cuarentena. Lo que comienza como una breve misión, se convierte en un brutal viaje intentando atravesar Estados Unidos.

Los primeros nombres confirmados para el proyecto fueron Craig Mazin, creador de Chernobyl, quien se desempeñará como guionista y productor de la serie; y Neil Druckmann, escritor y director creativo del videojuego.

De acuerdo a la información de Variety, Carolyn Strauss también será productora ejecutiva junto con Evan Wells, presidente del estudio de desarrollo de juegos Naughty Dog. Así como Asad Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions también serán productores.

“Craig y Neil son visionarios en una liga propia”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO. “Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The Last of Us como con los recién llegados a esta saga que define el género. Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva”, añadió la CEO.

La serie The Last of Us es una coproducción con Sony Pictures Television, PlayStation, Word Games y Naughty Dog. El proyecto es la primera serie de televisión de PlayStation Productions.

El juego ha vendido más de 20 millones de copias en total además de haber ganado numerosos premios.

“Estamos encantados de trabajar con HBO y este fantástico equipo creativo para dar vida a la serie The Last of Us”, dijo Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television Studios y Qizilbash, director de PlayStation Productions.

“La innovadora narración e ingenio de PlayStation es un complemento natural del enfoque creativo de SPT. Nuestra colaboración es un gran ejemplo de nuestra filosofía de trabajo ‘One Sony’. Esperamos desarrollar extensiones de juegos aún más icónicos en el futuro“, concluyó Qizilbash.