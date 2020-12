Las cintas 2021 de Warner Bros. debutarán en simultáneo en salas de cine y en el streaming

Warnermedia hizo un sorpresivo anuncio respecto a sus calendario de estrenos para 2021: todas las películas de Warner Bros. programadas para debutar el próximo año, llegarán simultáneamente a los cines y a HBO Max.

Según consigna The New York Times, filmes de gran presupuesto como Suicide Squad 2, Godzilla vs. Kong, Dune y The Matrix 4, serán integradas al servicio de streaming en Estados Unidos, aseguró WarnerMedia.

Los suscriptores de HBO Max obtendrán acceso instantáneo a 17 películas en total, una lista que representa más de mil millones de dólares en costos de producción.

Al explicar por qué las películas de todo un año no debutarían exclusivamente en cines, WarnerMedia responsabilizó a la pandemia del coronavirus, ya que, incluso con una vacuna ampliamente desplegada que se espera en los próximos meses; la compañía no cree que el cine en los Estados Unidos se recupere hasta al menos el segundo semestre de 2021.

“Sabemos que el contenido nuevo es el alma de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de la mayoría de los cines en EE. UU. Probablemente, estos operarán a capacidad reducida durante el 2021”, dijo Ann Sarnoff, directora ejecutiva de WarnerMedia Studios and Networks Group, en un comunicado.

“Podemos apoyar a nuestros socios en la exhibición con un flujo constante de películas de clase mundial, al mismo tiempo que brindamos a los espectadores que pueden no tener acceso a los cines o que no están listos para volver al cine, la oportunidad de ver nuestras increíbles películas de 2021” añadió Sarnoff a lo que denomina “plan único de un año”.

AT&T, dueños de Warnermedia, quiere seguir haciendo crecer HBO Max. Hace dos semanas, la compañía dijo que Wonder Woman 1984 llegaría simultáneamente a los cines nacionales y a HBO Max para Navidad.

“Nuestro contenido es extremadamente valioso, a menos que esté en un estante y nadie lo vea”, dijo Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia, en un comunicado. “Creemos que este enfoque sirve a nuestros fanáticos, apoya a los exhibidores y cineastas, y mejora la experiencia de HBO Max, creando valor para todos”.

Las 17 películas recibirán estrenos teatrales tradicionales fuera de los Estados Unidos, donde HBO Max aún no está disponible.

Además de las películas de gran presupuesto, la lista de Warner para 2021 incluye Las pequeñas cosas, un thriller protagonizado por Denzel Washington; In the Heights, un musical de Lin-Manuel Miranda; Cry Macho de Clint Eastwood; El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo, una cinta de terror; y una precuela de Los Soprano llamada Los santos de Newark.