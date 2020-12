Andrés Wood llevará al streaming Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez

Ayer, los directores de cine Andrés Wood y Rodrigo García Barcha, este último hijo del fallecido Nobel Gabriel García Márquez, conversaron durante el Festival Gabo con el crítico Samuel Castro.

La charla titulada “Siguen las historias en la gran pantalla (y en muchas otras)” fue la oportunidad para hablar de dos proyectos en carpeta con obras que involucran al autor de El amor en los tiempos del cólera.

La primera novedad consiste en una serie para Amazon Prime basada en Noticia de un secuestro, el libro de García Márquez que cuenta la historia del secuestro de prominentes figuras de Colombia durante la época del narcoterrorismo a inicios de los años noventa con la autoría de Los Extraditables, un grupo de capos de la droga de ese país.

Pablo Escobar

En el relato, uno de los cautivos a causa de los secuestros —ordenados por Pablo Escobar para imponer sus condiciones al gobierno colombiano—, recuerda que los secuestrados tenían que entenderse con sus captores a través de una máscara. Entonces afinaban sus sentidos para poder identificarlos. “La máscara —escribe García Márquez en el libro— esconde el rostro pero no el carácter. Así lograron individualizarlos. Cada máscara tenía una identidad diferente, un modo de ser propio”.

Andrés Wood, quien será el director de la ficción, destacó que Noticia de un secuestro será una producción hecha para Colombia, con grandes actores colombianos y “con aspiración universal”.

“Esperamos que este proyecto pueda catapultar a nuestro continente”, señaló Wood, director de películas como La buena vida, Violeta se fue a los cielos y Machuca, cinta que emocionó profundamente al fallecido Nobel de Literatura, según confidenció el crítico de cine Samuel Castro.

“Mi padre fue muy amigo de chilenos, de exiliados, desde Neruda a todos los exiliados en México. Todo lo que tenía que ver con Chile le encantaba”, comentó García Barcha.

Imagen: Luisa Rivera

De la página al streaming

Gabriel García Márquez pensaba que Cien años de soledad, su obra más conocida, era inadaptable al cine, pero nunca pensó en series. Hace un año, Rodrigo García Barcha dio el visto bueno a una versión de Netflix que será filmada parcialmente en Colombia.

Para el hijo mayor de Gabo y director de algunos capítulos de Los Soprano y Six Feet Under, ambas adaptaciones cuentan con libertad para hacer ajustes en el guión y tienen un solo mandamiento: las dos serán filmadas en español. “La gente en el mundo le ha perdido el miedo a los subtítulos”, señaló.

Según The New York Times, Rodrigo García Barcha asumirá la producción ejecutiva del proyecto, pero no intervendrá más allá en el proceso creativo. “Estamos abiertos a opinar y a dar un punto de vista, pero no queremos estar involucrados al punto de que eso sea un obstáculo para los artistas, quienes serán los que van a llevar la adaptación”, sostuvo el hijo mayor del escritor.

Sobre Cien años de soledad, entre los cambios, García Barcha aseguró que serán “estructurales, pero no alarmantes” y sobre Noticia de un secuestro, anunció que se tratará de “una historia ficcionada” y que “no será un documental sobre lo que pasó”.

“Toda historia es una adaptación. Todo es un filtro”, sostuvo el también productor de la serie. “El punto de vista de Gabo, aun si cada uno de los hechos es real, lo que él decidió excluir, todo eso es una decisión narrativa”.

Gabriel García Márquez

Según García Barcha, “había entre los secuestradores, no Escobar sino entre los soldados (de Noticia de un secuestro), personajes que Gabo escribió con otros nombres o que agarraba dos personajes y creaba uno. Entre las libertades creativas eso es inevitable en cualquier adaptación porque los formatos son diferentes”.

“El suspenso es la parte más importante de cualquier historia, pero la esencia, el respeto por lo que la historia quiere contar, por lo que vivió la gente, es sagrado”, comentó el hijo del novelista. “No abaratar, no abusar, no explotar lo que la gente vivió. Pero siempre hay que adaptar algo”.

Wood por su parte declaró que la historia de Noticia de un secuestro “es muy sensible para Colombia, muy emblemática”. Luego dijo: “Efectivamente hemos tomado algunas libertades pero con lo que no está en el libro. Justamente, uniendo personajes secundarios y, lo que ha resultado muy bien, es usar el libro como guía, la visión de Gabo en ese sentido”.

Según el director de la serie que alista Amazon Prime, “cada vez que hemos tenido dudas en la escritura, o yo en lo personal, ha sido como un ‘volvamos a ver cómo lo contó Gabo en el libro’. Y siempre encontramos una respuesta”.

Noticia de un secuestro

Noticia de un secuestro tendrá seis capítulos de una hora y contará la historia real de secuestros ordenados por Pablo Escobar a inicios de los 90, sellando la primera experiencia en el extranjero del director de Machuca.