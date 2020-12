“¿Estás listo para escuchar música de los Beatles?”: mira a Paul McCartney y Rick Rubin en el adelanto de su documental

A pocos días de lanzar su nuevo álbum de estudio (McCartney III), Paul McCartney sorprendió con el trailer de un nuevo proyecto. En poco más de un minuto y medio, se adelanta un nuevo documental que reúne al ex Beatle con el productor discográfico Rick Rubin (Red Hot Chili Peppers, Tom Petty, Beastie Boys), en una conversación que repasa la historia musical del artista.

La información que proporcionan medios como Deadline, señala que se trata de una serie de seis partes, a cargo de la productora Film 45 junto a Jeff Pollack y Frank Marshall, quien dirigió el documental The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. El proyecto por ahora no tiene nombre y supone la primera vez que las cintas grabadas por los Beatles salen de su santuario sónico, el estudio Abbey Road, en Londres.

En el trailer, se ve a McCartney vibrar con la voz de Lennon en “Come Together”; en otra toma, el músico toca a la guitarra el riff de “Paperback Writer” y en otros, se le ve sentado a la batería mientras suena su clásico “Live and let die”.

“Nos dimos cuenta de que estábamos escribiendo canciones que eran memorables, no porque quisiéramos que fueran memorables, sino porque teníamos que recordarlas”, le cuenta McCartney a Rubin, en un pasaje del trailer.

De momento no hay mayores detalles sobre fecha de lanzamiento y la forma en que se dará a conocer esta serie -probablemente via plataformas digitales. En el sitio web de McCartney se lee un mensaje: “Mantén los ojos bien abiertos en 2021 para obtener más información”.