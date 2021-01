Las novedades de Amazon Prime para febrero

Un príncipe en Nueva York (1 de febrero)

Relata la historia del Príncipe Akeem (Eddie Murphy) quien es obligado por su padre, el Rey Jaffe Joffer (James Earl Jones) a casarse, dado que es el heredero al trono de Zamunda. Agobiado por una vida en la que los sirvientes hacen absolutamente todo por él, y con la candidatura de novias que no piensan por sí mismas, Akeem decide viajar a Nueva York para conocer lo que es la vida real y encontrar a la mujer de su vida. En la metrópolis estadounidense descubrirá, como empleado de un local de comida rápida, que la vida de los plebeyos es muy diferente a lo que creía.

Blade II (1 de febrero)

Dirigida por Guillermo de Toro, se desarrolla en un mundo en el que una nueva raza de vampiros, los Reapers, surge para atacar tanto a los humanos como a los de su propia raza, causando el terror. El Consejo de la Sombra, un grupo de vampiros que teme por su supervivencia y que tiene su sede en Praga, contacta a Blade para que acabe con ellos.

Blade: Trinity (1 de febrero)

Con la dirección de David S. Goyer, se narra que durante años, Blade ha luchado contra los vampiros sin que el mundo supiera lo que sucedía en los bajos fondos. Pero ahora, tras caer en las redes del FBI, se ve forzado a salir a la luz del día para unir sus fuerzas con un clan de humanos cazadores de vampiros que nunca supo que existían, los Nightstalkers.

License to wed (1 de febrero)

Ben Murphy (John Krasinski) y Sadie Jones (Mandy Moore), quienes se han comprometido recientemente, están deseosos de empezar su vida juntos y vivir felices para siempre. El problema es que la iglesia de la familia de Sadie, St. Augustine, está a cargo del peculiar reverendo Frank (Robin Williams), quien no bendecirá la unión de la pareja hasta que los jóvenes no pasen “su” curso prenupcial.

Bliss (5 de febrero)

Un hombre que acaba de divorciarse (Owen Wilson) conoce a una encantadora mujer (Salma Hayek) que asegura que viven dentro de la simulación de un complejo mundo, y que este en realidad se encuentra dentro de una realidad mucho más hermosa y maravillosa.

Life in a year (5 de febrero)

Sigue a Daryn (Jaden Smith), un adolescente de 17 años que tras descubrir que su novia (Cara Delevigne) se está muriendo, decide entregarse por completo a ella en lo que le reste de vida.

Pequeñas coincidencias: nueva temporada (5 de febrero)

Es la historia de una pareja que aún no se conoce, intentando encontrarse el uno al otro; intentando buscar desesperadamente a esa otra persona que le dé amor. En la tercera temporada siguen las turbulentas vivencias de la pareja, mientras Marta gestiona su embarazo de la mejor manera posible y Javi lucha por ser el padre que siempre ha deseado ser.

Sin origen (7 de febrero)

Pedro de Toro y su familia se recluyen en una casa/búnker con tecnología de punta en un lugar apartado. Pedro quiere salir del cártel de drogas al que ha ayudado con sus conocimientos de finanzas, y esta es la noche que tiene planeada para que todo acabe. Lina, una enfermiza niña de 10 años, llega sorpresivamente a la casa de seguridad, al mismo tiempo que un grupo de asesinos profesionales que combinan alta tecnología con armas medievales. Parece que la familia De Toro será masacrada por el cártel, hasta que descubren el objetivo de los asesinos: matar a la inocente niña de diez años…

Soulmates (8 de febrero)

Esta serie de AMC está ambientada 15 años en el futuro, cuando la ciencia ha hecho un descubrimiento que cambia la vida de todos en el planeta: una prueba que te dice de manera inequívoca quién es tu alma gemela.

The Map of the tiny perfect things (12 de febrero)

Dos adolescentes reviven una y otra vez el mismo día, lo que les permite crear un mapa.

Shark Tank México: nueva temporada (15 de febrero)

Shark Tank México muestra concursantes que aspiran a sacar adelante sus emprendimientos. Para obtener el dinero, deben hacer una presentación de negocios ante un panel de inversionistas, cada uno denominado “tiburón”.

El Internado (19 de febrero)

Remake de ‘El internado’ cuya primera temporada constará de ocho episodios que transcurrirán en un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en un lugar inaccesible entre las montañas.

The Lego Movie 2 (28 de febrero)

Después de cinco años de tranquilidad aparece una nueva amenaza: invasores de LEGO DUPLO del espacio exterior que lo destrozan todo antes de que dé tiempo a reconstruirlo. Emmet, Lucy, Batman y sus amigos unirán fuerzas para librar una batalla que les llevará a mundos inexplorados.