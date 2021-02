Paparazzi, misoginia de Timberlake y tutela paterna: las claves del documental Framing Britney Spears

Hace 1 hora

El sexto episodio de la serie The New York Times Presents, tiene por protagonista a la "Princesa del pop", desde sus tempranos inicios sobre los escenarios, hasta su presente bajo el control de su padre. A través de los testimonios de abogados, ex empleados, fotógrafos y entrevistas de archivo; se reconstruye la historia de ascenso y caída de la estrella concebida alguna vez como la sucesora de Madonna.