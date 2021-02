Biggie, I got a story to tell: Netflix estrena tráiler del documental sobre Notorious B.I.G.

Después de cuatro años de producción, Netflix publicó un adelanto de Biggie: I Got a Story to Tell, el primer documental aprobado por la familia de Notorious B.I.G.

Con la producción ejecutiva de Voletta Wallace -madre de Biggie- y Sean Combs -Puff Daddy-para Netflix, su estreno está fijado para el 1 de marzo. Tanto Wallace como Combs fueron fundamentales para contar con material de archivo para el filme documental.

I Got a Story to Tell fue anunciada en 2017. “La broma corriente sobre los documentales es a menudo cuánto tardan en realizarse. Esta película estuvo a la altura de todos esos estereotipos, y nos llevó cuatro años desarrollarla y hacerla“, dijo el director, Emmett Malloy, en un comunicado citado por Rolling Stone.

“Esos años estuvimos inmersos en Brooklyn en los años 70 hasta los 90. Es fácil ver cuánto ha cambiado Brooklyn desde que Christopher Wallace era un niño, pero también está claro que muchas cosas sobre ser un joven negro en este país no han cambiado“, añadió Malloy.

Wayne Barrow, ex mánager de Notorious B.I.G. y actual administrador de bienes raíces, también fue productor de la película. “Mama Wallace y yo tuvimos una conversación sobre la creación del primer documental autorizado sobre la vida de BIG y la idea inicial fue contar la historia desde la perspectiva de sus fans a nivel mundial y cómo se inspiraron en él y su música”, dijo Barrow en una declaración a la que RS tuvo acceso.

“La historia de Notorious BIG se ha contado varias veces, pero con una sola nota y sentimos que era importante profundizar en la mente de Christopher Wallace, aprovechando las influencias en su vida de joven que inspiraron su creatividad, su capacidad para estimular y evocar emociones con su juego de palabras visualmente estimulante, que fluía de una manera auténtica y convincente”, añadió Barrow.

The Notorious BIG fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre de 2020, y a propósito de la conmemoración de su natalicio 50, Netflix dijo que ofrecerán: “una nueva mirada a uno de los más grandes. (...) Es una interpretación íntima de un hombre cuyo rápido ascenso y trágico final ha estado en el centro de la tradición del rap durante más de veinte años”, expresó la empresa por medio de un comunicado.

Puedes ver el tráiler de Biggie: I Got a Story to Tell, cuyo estreno será el 1 de marzo a través de Netflix, a continuación: