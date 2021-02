The Weeknd sobre Daft Punk: “Ellos son una de las razones por las que hago música”

The Weeknd, el artista canadiense de 31 años que hace solo algunas semanas brilló en el show de medio tiempo del Super Bowl, y que destacó durante 2020 por su exitoso álbum After Hours y su hit “Blinding Lights”; ha colaborado con diversos artistas en lo que serán casi 10 años de carrera.

Ariana Grande, Lana Del Rey, Travis Scott y SZA, son algunos de ellos, pero una de las colaboraciones más populares fue la realizada con Daft Punk en 2016. Un hito que quedará como un gran recuerdo para Abel Tesfaye.

El pasado lunes, el dúo francés anunció su separación definitiva tras 28 años de trayectoria. “Esos tipos son una de las razones por las que hago música, así que ni siquiera puedo compararlos con otras personas”, dijo The Weeknd en abril de 2020, en entrevista con Variety.

“Su marca y la seriedad con la que se toman su oficio, su imagen y todo, casi ni siquiera son reales. Pero en serio, son muy estratégicos, muy inteligentes y no se apegan a nada que sientan que no está bien”, añadió sobre Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, con quienes grabó las canciones “Starboy” y " I feel it coming” en 2016.

“Trabajar con Daft Punk fue como, ‘¡Lo que sea que quieran hacer!’”, recordó The Weeknd. “Solo quería entrar al estudio con ellos, ni siquiera me importaba si hacíamos música, solo quería que fuéramos amigos. Primero conocí a Guy-Man, saliendo de fiesta en Los Ángeles, y de hecho salimos más de fiesta que efectivamente trabajar. Con música a todo volumen mientras bebía, me dijo cuánto le gustaba mi trabajo“, añadió el hombre de “Can’t feel my face”.

“Y fuimos al estudio en París e hicimos ambas canciones, ‘Starboy’ y ‘I Feel It Coming’, en el lapso de cuatro días. ‘Starboy’ fue número uno, y ‘I Feel It Coming’ está allí como una de mis favoritas sin duda. Es una de esas canciones que uno dice ‘No puedo creer que hice esto’”, concluyó sobre su trabajo con Daft Punk.

“Starboy” alcanzó el Nº1 en el Billboard Hot 100 y “I Feel It Coming” alcanzó el Nº2.