Bong Joon-ho descansó, pero no demasiado: el regreso de un director histórico

En uno de esos gestos que pueden haber quedado algo olvidados tras el caos que produjo la pandemia, Martin Scorsese le escribió una carta a un querido colega en febrero de 2020. Sólo parte de ella se reveló en ese momento. “Lo has hecho bien. Ahora descansa”, rezaba la misiva, que concluía en un “pero no descanses demasiado”.

Bong Joon-ho, receptor de ese texto, parece haber recogido las palabras de su ídolo personal. Mientras el autor de Taxi driver ya filma junto a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro la producción que será sucesora de El Irlandés (Killers of the flower moon), el cineasta surcoreano ordena su agenda para los próximos años, ahora que ya han pasado casi 15 meses desde su triunfo histórico en los Oscar, cuando recogió cuatro estatuillas por Parasite, Mejor película, Mejor director, Mejor guión original y Mejor película internacional.

Si bien no hay claridad de que el realizador de Memories of murder vaya a estar de regreso en un set antes de septiembre de este año, cuando sirva como presidente del jurado del Festival de Venecia (y haga historia como el primer cineasta de su país en ocupar ese rol en el evento italiano), este jueves se revelaron los detalles de uno de los nuevos títulos que prepara.

Parasite

El largometraje número 13 de Joon-ho será animado, el primer filme en ese género de su carrera, y explorará el fondo marino, sus criaturas y su vínculo con los seres humanos. El director comenzó a escribir el guión en 2018 –antes de que lo consumiera el furor alrededor de Parasite y la campaña por los premios– y lo terminó en enero de este año, según detalla el portal Screen Daily.

Aunque nunca había trabajado en el cine de animación, la compañía que está detrás del proyecto es una vieja conocida: 4th Creative Party, la empresa de efectos visuales con la que colaboró en tres de sus últimas seis películas, The host, Snowpiercer y Okja, historias en la frontera de la ciencia ficción y la fantasía con las que su debut animado podría entrar a dialogar. Eso sí, la misma firma aplicó mesura y aclaró que la cinta que desarrollan juntos será el “próximo proyecto después del próximo” del cineasta.

El largometraje más inmediato de Bong Joon-ho, el 12° de su filmografía, sería el segundo que estuvo desarrollando durante 2020, como él mismo específico en enero pasado, cuando aseguró que acababa de finalizar la escritura de uno de ellos. “Uno es en coreano y el otro en inglés. Ambos proyectos no son grandes películas. Son del tamaño de Parasite o Mother”, le contó a su colega Rian Johnson.

Previamente, en 2019, en diálogo con la revista Variety presentó así su nueva producción anglo: “Es un drama basado en un hecho real que sucedió en 2016. Por supuesto que no lo sabré hasta que termine el guión, pero tiene que estar ambientado la mitad en el Reino Unido y la otra mitad en Estados Unidos”.

Aunque en principio no oficiará como director del proyecto, también está en el horizonte la serie que está realizando HBO a partir de Parasite. La adaptación en un inicio parecía un mero remake norteamericano de su cinta (tal vez como el que prepara DiCaprio sobre la oscarizada película danesa Another round) pero con el paso de los meses se ha ido tornando más nítido que probablemente termine siendo algo más parecido a lo que encarnó la versión televisiva de Fargo, una trama con nuevos personajes que no anula la original sino que la tributa y expande su mundo.

Realizador de filmes como La gran apuesta y Hermanastros, Adam McKay actualizó en abril el estado de la idea y abordó cómo durante la pandemia siguió trabajando a la par del cineasta surcoreano, quien supervisa la escritura de la serie. “Está en el mismo universo que la película, pero es una historia original que vive en el mismo mundo”, precisó el también productor ejecutivo de la serie Succession (HBO).

Es la nueva era de categoría de estrella mundial y popular de Bong Joon-ho, una de las mayores luces del cine surcoreano, luego de tocar la gloria de Hollywood y no haber descansado demasiado.